A második félidő játékrészben Subotic kezdte meg újra a szolnoki pontok gyarapítását. Karahodzsics megszerezte a hatodik és a hetedik pontját, amivel ekkor a KTE legeredményesebbje lettt. Durham ezúttal is elrontott egy büntetőt, Williamson viszont nem, 27–53. Tovább növelte az előnyét az Olaj, Pongó kosarával már átlépte harminc fölé ment a vendég fór, Klobucar hozta be harminc alá, 33–62. Révész két zsákolása között, Dramicanin szerzett két pontot. Towens betörése után Révész újra zsákolni tudott, majd egy ziccert is dobott. Boriszov triplájával kereken 30 lett a különbség, a negyedben ezután pedig már csak vendégpontok születtek. 40–73

A záró negyed Ivkovics hármasával indult. Townes és Lukács váltott kosarat, majd Subotic is beköszönt, 45–77. Towens elsőként érte el a tíz pontot a hazaiak közül, majd Subotic kosarára ismét az amerikai felelt. Williamson találatával kezdődött meg az utolsó négy perc, megint Townes vállalta magát a pontszerzést a hazaiaktól. Rudner és Barnes gyors öt ponttal terhelte meg a hazai gyűrűt, amivel már 35 pont volt a különbség. A Szolnoknak még az utolsó három percben is sikerült több pontot szerezni mint a KTE-nek, így fölényesen, 91–53-ra nyerte meg a veretlenek csatáját.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Szolnoki Olajbányász 53–91 (18–26, 7–20, 15–27, 13–18)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 1600 néző. Játékvezetők: Benczur Tamás, Tóth Cecília, Györfy Rúben (Hartyáni Zsolt)

Kecskemét: Townes 14, Wittmann 4, Dramicanin 6, Ivkovics 3/3, Karahodzsics 7. Csere: Kucsera, Klobucar 6, Kiss 5, Borisov 8/6, Botka. Vezetőedző: Forray Gábor.

Szolnok: Durham 4, Gilszki, Barnes 11/3, Subotic 17/6, Williamson 14. Csere: Pongó 8/3, Rudner 10/6, Lukács 10, Gavin 9/9, Révész 8. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Forray Gábor vezetőedző értékelése: Gratulálok az Olajnak. Így kell kosárlabdázni, dinamikusan, agresszívan. Úgy gondolom, hogy volt egy fordulópont, mikor a hibáinkból három hármast is dobtak, ezzel ritmust fogtak. Nem érheti szemrehányás a játékosaimat. Egy csapat vagyunk, akkor is ha nyerünk, akkor is ha veszítünk. Bízom abban, hogy ez csak egy kis kisiklás volt. Ki kell elemezni a mai hibákat, és készülni a jövőheti megmérettetésre. Köszönöm a szurkolóknak, hogy ma is mellettünk voltak.