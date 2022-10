Borotai SE Dusnok KSECsodálkoznivaló volt már a kezdés előtt ezen a találkozón, ugyanis Dusnokról helyi becslések szerint közel kétszázan kísérték el a csapatukat, a hazai drukkerekkel így háromszáz fölé csúszott a nézőszám.

Meglátszott ez később a büfé teljesítményén is, hiszen kétszer kellett utánpótlást szállítani, pedig Borotán nem mondható felkészületlennek a sokat látott, és így rendre felkészült vendéglátóipari részleg. A mérkőzést nagy lendülettel kezdte a hazai csapat. A 12, percben egy szabadrúgásból beívelt labdát Usumovic fejelt a vendégek kapujába, 1–0. Négy percre rá Simic adott le egy lövést 13 méterről, a kellemetlenül pattogó labda becsapta a dusnoki hálóőrt, 2–0. Nyolc percre rá bravúrral mentett ugyan Bakula, a kipattanót labdát azonban Lukac közelről a kapuba kotorta, 3–0.

Parádés első félidőt produkált a hazai gárda, a Dusnok hiába próblta fékezni a hazai lendületet. Ugyanakkor a három kapott gól ellenére a dusnoki kapus remek teljesítményt nyújtott az első játékrészben.

A második játékrészben – aligha edzői utasításra – mintha kicsit visszavett volna a hazai gárda, és hogy esetleg könnyelművé is váltak, arra az az eladott labda utalt, amit a 60. percben Bolvári Zoltán szerzett meg. A Déli csoport góllövőlistájának az éllovasa az ilyen helyzeteket nem szokta elhibázni, ezúttal is rávezette Horvát Miklósra a labdát, elhúzta mellette, és az üres kapuba passzolt, 3–1. A 80. percben Nikutovic ballábas létére a jobb oldalon cselezgetett, és végül jobbal, cimbalomszögből kilőtte a bal alsó sarkot, 4–1. Két percre rá elcsúszott egy hazai védő talpa alatt a labda, Bolvári Zoltán azonnal lecsapott rá, és szinte megismételte az előző mutatványát, ugyanis ezúttal is a hazai kapus kicselezve gurított a hálóba, beállítva a 4–2-es végeredményt.

Borotai SE–Dusnok KSE 4–2 (3–0)

Borota, 320 néző, vezette: Péter-Szabó Ottó (Nagy Norbert, Juhász Dóra)

Borota: Horvát – Mijatovic, Usumovic, Vizin, Vujkovic (Rátkai 80.), Nikutovic, Lukac (Piriczki 71.), Kopunovic (Szakál 74.), Körmöczi (Szabó A. 90.), Simic, Ciric. Technikai vezető: Joszip Dulics

Dusnok: Bakula – Jagicza, Báló, Pécsy (Jáksó 61.), Bolvári Z., Mindszenti (Szász 29.), Bárdos, Bolvári D., Facskó (Simonits 23.), pozsonyi (Kapitány 23.), Rónai.

Gól: Usumovic 12., Simic 16., Lukac 22., Nikutovic 80., illetve Bolvári Z. 60., 82.