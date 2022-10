Szeptember 28-án, a Megyei Kupában találkozott a legutóbb ugyanebben a felállásban a két csapat, akkor a Kerekegyháza magabiztos győzelemmel jutott tovább. Ágasegyházán abban reménykedtek, hogy annál szorosabb mérkőzést sikerül ezúttal vívniuk a Kerekkel. A kezdés után azonban a két csapat mintha ott folytatta volna, ahol alig egy hónappal ezelőtt abbahagyta, fölénybe kerültek a Kerekegyháza, lendületesen rohamoztak a vendégek. A 6. percben Nagy Norbert beívelését követően Boronkay fejelt nem sokkal mellé. Egy percre rá Lóczi indítására Tapodi rajtolt rá, a kilépő kapus fölött elfejelte a labdát, de utolérni, hogy a kapuba passzolja, már nem bírta. A 14. percben Nagy Norbert ívelt előre az oldalvonal közeléből, és mivel ez nem az első ilyen megoldás volt, annál meglepőbb volt, hogy Szécsényi teljesen egyedül várhatta az ötös előtt a labdát. Ő megnézte magának a bal alsó sarkot, és oda is bólintott, 0–1. Három percre rá kovács Sándor beadására Malecz csúszott be, de már csak fölé bírt lőni. A 19. percben Boronkay vállalkozott középről lövésre, a léc alá tartó labdát Benkó bravúrral tolta fölé. Négy perc múlva már tehetetlen volt, akkor Szécsényi indult meg a jobb oldalon, középre játszott, Krajcsovszki kipörgette a labdát bal oldalra Bálint elé, aki balról, 25 méterről szép gólt lőtt a hosszú alsó sarokba, 0–2. A hazaiak részéről a 26. percben Kiss Szabolcs végezhetett el szabadrúgást, de fölé durrantott. Nyolc percre rá Tapodi tört be balról, az ötös sarkáról próbálta a kapuba gyötörni a labdát, de egy védő szögletre mentett. A szögletet követően Szász adott le egy életveszélyes fejest, egy védő a gólvonalról mentett. A félidő hajrájában kiegyenlítetté vált a mezőnyben a játék.

A második játékrész elején egy előreívelt labdával Szécsényi indult meg, és a kilépő kapus mellett higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett, 0–3. Az 56. percben Nagy Norbert eresztett meg egy óriási kapáslövést a 16-sról, nem sokkal kerülte el a labda a jobb sarkot, a tapsot viszont megérdemelte a nézőtérről, ahol ezúttal a vendégszurkolók voltak többségben. A félidő derekához közeledve egy beadást követően Boronkay bombája kis híján eltörte a jobb kapufát, a kipattanót követő zűrzavarban Szatmári eszmélt a leggyorsabban és passzolt közelről a hazai kapuba, 0–4. Elkenődni nem akartak a hazaiak, egy bal oldali beadást követően Szinkó bombázott közelről a kapu jobb oldalába, 1–4. A 71. percben Maleczet rántották le a 16-oson belül a hazaiak, 11-es. Szécsényi higgadtan lőtt a jobb alsó sarokba, 1–5. Három percre rá egy hazai helyzet elhalt ugyan, de végül Kiss Szabolcs elé került a labda a 16–os előterében, ő pedig jobbról kilőtte a hosszú sarkot, 2–5. Egy perc múlva Tapodi tört be jobbról a vendégek 16-osán belülre, majd esett, el, ez is 11-es. Kiss Szabolcs is a jobb alsó sarkot célozta meg, akárcsak Szécsényi a másik oldalon, Hefler azonban bravúros vetődéssel fogta a lövést. Tapodi igyekezett még kozmetikázni az eredményen, majd öt perccel a lefújás előtt Szécsényi döngette meg kapásból a fölső lécet, az eredmény azonban már nem változott. Ilyen arányban is megérdemelten győzött a nem ritkán tetszetősen játszó Kerekegyháza a meglehetősen indiszponált Ágasegyháza vendégeként.