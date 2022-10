Nagyon rosszul kezdte a mérkőzést a Kecskemét, hiszen már az ötödik percben megkapta az ötödik gólját, ellenben ez idő alatt Horváth Bálint révén csak egyet lőtt. Horváth Bálint ezután még két góllal jelentkezett – a meccsen többször már nem talált be, de az elején elkapta a fonalat – és ezzel Lukács Soma és Szakály is hozzátett egyet-egyet, így kettőre zárkózott fel gyorsan a KTE. Hrabák és Laufer azonban kiválóan forgatta a Békést támadásban, szinte minden gólban benne volt a két játékos, és vezérletükkel még az első percekben tapasztalt előnynél is nagyobb, ötgólos fórt tudott kiépíteni a Békés. Ekkor Horváth Andor állt a kecskeméti sereg élére, az ő góljaival, valamint Csuzi és Forgács találatával ismét visszajött két gólra a vendégcsapat.

Az utolsó percben Laufer ismét betalált, így a szünetben hárommal vezettek a békésiek (16–13).

A második játékrész Szakály góljával indult, azonban negyedik kétperces kiállítását is megkapta a Kecskemét, és üres kapus góllal, valamint jól kijátszott és szépen értékesített helyzetekkel megint kezdett ellépni a Békés. A 38. percben még csak négy gól volt a két csapat közti különbség, ám a tíz perccel később 28–19-nél már azért támadhatott a házigazda, hogy két számjegyű fórra tegyen szert. Az összecsapás utolsó perceiben valamelyest tudott kozmetikázni az eredményen a Kecskemét, de a győzelemre nem sok esélye volt. A végeredmény 34–28 lett.

A KTE legutóbb szeptember 18-án győzött, utolsó pontját a bajnokságban szeptember 24-én szerezte, és jelenleg négymeccses vereségszériánál tart.

Tóth Norbert vezetőedző (KTE-Piroska Szörp): – Tudtuk, hogy összeszokott, erős csapat a Békés, de úgy érkeztünk ide, hogy bíztunk benne, ha végre a megfelelő tudásunkat tudjuk hozni és jó hozzáállással kézilabdázunk, akkor kis szerencsével pontot is rabolhatunk. Az első félidőben ez a tervünk csak részben mutatkozott meg, a második játékrész derekén azonban nagyobb előnyre tett szert a hazai együttes. Az utolsó percekben komolyabb hátránynál ismét tudtak a játékosaim olyan dolgokat bemutatni a pályán, amikor elégedett lehettem, de ez kevés volt. Összességében elmondhatom, hogy tudásunk alatt játszottunk és sajnos megérdemelten nyert a Békés. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, de megyünk tovább és azon leszünk, hogy mihamarabb véget vessünk a negatív, nyeretlen szériánknak.

Optimum Solar-Békési FKC – KTE-Piroska Szörp 34–28 (16–13)

Békés. Vezette: Bócz, Wiedemann

Békés: Takács (k), Kiss (k), Szász 4, Novák, Balogh, Kovács R., Kovács Sz., Rusznák, Haszilló, Fedor 6, Varsandán 2, Laufer 6, Horváth L. 6, Dávid 3, Hrabák 5, Mezei 2 (2). Vezetőedző: Padla József

KTE: Kucsera (k), Szikora (k), Horváth A. 10 (1), Forgács 4, Horváth B. 3, Szakály 3, Csuzi 2, Hunyadi 2, Szeverényi 2, Lukács S. 1, Csengeri 1, Kalmár, Papp, Lukács, Farkas, Deák. Vezetőedző: Tóth Norbert

Kiállítások: 6 perc, ill. 12 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/1