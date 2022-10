Kecskeméti LC–Kiskőrösi LC 0–0 (0–0)

Kecskemét, 100 néző, vezette: Hagymási Attila (Markó László, Tóth István)

Kecskemét: Kormos – Récsei (Nagy L. 75.), Szabó V., S. Juhász, Tóth A. (Ónodi 67.), Varga M., Patvaros, Bozsik, Kőrös, Gáspár, Bessenyei. Edző: Nagy Lajos

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák, Hajnal, Pekker, Dunai, Agócs, Nagy A., Vajda (Budai 33.), Petrovics, Tóth M., Pintyi. Vezetőedző: Agócs Zoltán

Sárga lap: Szabó V. 44., Patvaros 79., Ónodi 84., Nagy L. 78., ill. Nagy A. 26., Petrovics 44., Pekker 51., Pintyi 84., Szedmák 92. perc.

Nagy Lajos: – Van némi hiányérzetem, mert a helyzetek alapján közelebb álltunk a győzelemhez, de sajnos a játékvezető elvette egy gólunkat, illetve nem kellő szigorral büntette az ellenfél helyenként durva játékát. Csak sárga lapok villantak, de véleményem szerint sokkal szigorúbban is lehetett volna néhány esetet büntetni. Picit tompább volt a támadójátékunk, noha a múlt heti arcunkat mutatva ez egy nyerhető mérkőzés lett volna. A Kiskőrösnek is volt a mérkőzés végén egy meccslabdája, amit kapusunk bravúrral hárított. Hiányérzetem van tehát, de megbecsüljük az egy pontot.

Agócs Zoltán: – Az első perctől az utolsóig küzdelmes és kiegyenlített csata zajlott, rengeteg párharccal és sok sárga lappal. Kevés helyzet volt, talán előttünk adódott a legnagyobb, de sajnos nem tudtunk élni a lehetőséggel, ezért nem tudtunk három ponttal haza utazni. Az egy ponttal nem vagyok megelégedve.

Akasztó FC–Bácsalmási PVSC 1–1 (0–1)

Akasztó, 200 néző, vezette: Ézsiás Gábor József (Viskovics László, Hegedűs Iván József).

Akasztó: Németh Zs. – Molnár E., Kapus P., Bajusz (Vincze 46.), Kerekes, Boldizsár, Németh T., Palla (Szabó Zs. 46.), Szabó Sz., Dobosi, Márki. Edző: Szrenkó István

Bácsalmás: Koncsok – Harnos (Horváth D. 81.), Körmöci, Gabric, Csánádi (Snyehola 77.), Szűcs, Crkvenjakov, Szabó A., Bálit (Nincsevics 88.), Zsoldos, Szalma (Benkő 64.). Edző: Teslic Igor

Gól: Szabó Zs. 53. ill. Szabó A. 26.

Sárga lap: Kerekes 12., Bajusz 45., Molnár 74., Szabó Sz. 82., ill. Körmöci 27., Bálity 40., Zsoldos 52. Kiállítva: Szabó A. 71.

Judák László az Akasztó technikai vezetője: – Jó mérkőzést játszottunk az agresszív Bácsalmás ellen. Az első félidő közepén kaptak egy tizenegyest, éltek is a lehetőséggel, és vezettek 1–0-ra. Utána mentünk az eredmény után, de sajnos ezzel az agresszív játékkal nem tudtunk mit kezdeni. A második játékrészben egy pontrúgásból egyenlíteni tudtunk. Ezt követően mind a két csapat támadott, mindkét oldalon akadtak lehetőségek, de nem tudtunk gólt lőni. A találkozó vége felé kiállítottak egy bácsalmási játékost, de ezt sem tudtuk kihasználni. Azt gondolom, hogy igazságos eredmény született.

Teslic Igor: – Hihetetlen mérkőzés volt, mert három, százszázalékos helyzetet kihagytunk a találkozó elején, és volt még két kapufánk is. Az első félidőben sikerült megszerezni a vezetést, de az Akasztó a másodikban kiegyenlített. A kiállítás után is mi domináltunk, de kimaradtak a helyzeteink. Sajnos ez a mérkőzés most így alakult. A nyáron még aláírtuk volna ezt az eredményt, de most nagyobb az étvágyunk. Ha szerencsésebbek vagyunk, nyerhettünk volna.

Jánoshalma-Baja 2-1 (0-0)

Jánoshalma, 200 néző. v Rabi József Zsolt (Golovics Attila, Csorba Gábor)

Jánoshalma: Lengyel P.- -Túri, Cvetkovic, Busa (Fenyvesi B. 91.), Stojanovic (Fenyvesi K. 78.), Nagy D. (Jeszenszky 71.), Gáspár, Huszka (Papp 62.), Szabó Dz., Suhajda, Lengyel. Szakvezető: Fenyvesi Ferenc.

Bajai LC: Tóth - Fehér, Knap, Bölcskei, Kudella (Török 75.), Németi (Szolga 75.), Csiki (Végvári 81.), Baladin, Vukovits (Follárdt 58.), Hesz (Varga 46.), Mezőfi. Edző: Koch Tamás.

Gól: Lengyel az 52., Papp a 73. illetve Csiki a 67. percben.

Sárga lap: Túri 43., Nagy R. 46., Lengyel Sz. 93., ill. Baladin 34., Németi 42., Kudella 49., Vukovits 78., Urlauber 78.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Sikeres meccset játszottunk. Az első félidőben egy tizenegyest hibáztunk. A második félidőben akartuk, küzdöttünk, de jó csapat a Baja. A második helyen vagyunk, lépkedünk fölfelé. Teljesen új csapatunk van, de most már látszik a munka amit belefektettünk. Még vannak hibák, de mindig egy lépéssel jobbak a fiúk. Reméljük, hogy ez a lendület megmarad a többi meccsre is és a dobogón fogjuk végezni.

Koch Tamás: – Összességében a Jánoshalma talán egy góllal jobb volt nálunk. Mi is nagyot küzdöttünk, de több veszélyt kellett volna jelentenünk s hazai kapura. Védekezésből próbáltunk kontrákat vezetni, de ezek nem voltak eredményesek. A Jánoshalmán érződött, hogy egységes jó közösség, aki biztos hogy a dobogóért fog harcolni.