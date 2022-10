Kiskőrösi LC–Kalocsai FC 2–1 (1–0)

Kiskőrös, 150 néző, vezette: Kovács Bence (Molnár László, Kovács Levente)

Kiskőrös: Tóth Z. - Szedmák (Szabó D. 92), Hajnal, Pekker, Dunai, Nagy A., Mihály, Tóth Á., Vajda, Tóth M. (Andó 90.), Pintyi. Edző: Agócs Zoltán

Kalocsa: Varga S. - Busa (Vass 91.), Rideg, Pirisi (Práger 80.), Bányai (Tapolcsányi 91.), Farkas Z., Farkas Sz., Lakatos-Lengyel, Tóth L., Monori (Romsics 60.), Rábóczki.

Gól: Szedmák a 20., Nagy A. a 70. illetve Farkas Z. a 78. percben

Sárga lap: Pekker 30., Tóth M. 36., Vajda 80. illetve Farkas Sz. 19., Tóth L. 30., Rábóczki 90. Percben

Agócs Zoltán, a Kiskőrös edzője: - Tartottunk a Kalocsától, be is bizonyosodott, hogy nem véletlenül. Az elmúlt mérkőzésen nagyon jó játékkal kaptunk ki, ma pedig egy gyengével nyertünk, ilyen a futball. Mindkét csapatnak akadtak nagy lehetőségei, azonban a kapusok jól védtek. A két gólos előnyünk után sem éreztük magunkat biztonságban, és egy büntető után visszajött a Kalocsa. A győzelemnek örülök, de a mutatott játéknak már nem.

Kohány Balázs, a Kalocsa játékos-edzője: - Nagyon sajnálom a mai mérkőzést, ugyanis talán ma voltunk a legjobbak az idei szezonban, akár fordítva is lehetne a végeredmény. Ma rengeteg helyzetet alakítottunk ki, sajnos nem volt velünk a szerencse. Nagyon bízom benne, hogy hamarosan átszakad a gát és tudunk mérkőzést nyerni.

Soltvadkerti TE–Jánoshalmi FC 2–2 (0–1)

Soltvadkert, 270 néző, vezette: Allaga Iván (Topálszki Szabin, Balogh Máté)

Soltvadkert: Eifert – Veszeli, Katona (Kelemen), Willy, Supka, Farkas B., Plichta, Hegedűs (Tóth Á.), Gémesi, Viola (Rácz), Bashiri (Pál). Edző: Molnár László

Jánoshalma: Lengyel P. - Túri, Cvetkovic, Busa, Stojanovic (Fenyvesi K.), Gáspár, Szabó Sz. (Suhajda), László, Nagy R. (Angeli), Papp D. (Huszka), Lengyel Sz. Technikai vezető: Sarok Attila

Gól: Plichta az 56. Rácz a 81., illetve Lengyel Sz. a 36., Nagy R a 49. percben.

Sárga lap: Fenyvesi Ferenc 53., Huszka 89.

Kiállítva: Plichta a 92. percben.

Molnár László, a Soltvadkert edzője: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, volt az első tizenöt percben két nagy lehetőségünk is, melyekből nem tudtunk találatot elérni. A jánoshalmiak gyakorlatilag az első lehetőségüket gólra váltották, egy hatalmas egyéni hiba után. A félidőben próbáltam felpörgetni a csapatot, ám a második játékrész elején ismét gólt kaptunk. Ezt követően cseréltem hármat és ez hozta meg a változást a csapatban és mi szereztünk a semmiből gólt, majd azt gondolom, sokat tettünk azért, hogy kiegyenlítsünk. Külön öröm, hogy ebben a szezonban már harmadik alkalommal állunk fel két gólos hátrányból.

Fenyvesi Ferenc, a Jánoshalma szakmai stábjának a tagja: – Az idei szezonban még nem játszottunk ilyen rosszul, mint ahogyan ma. Rengeteget hibáztunk a középpályán és a támadó szekcióban is. A semmiből vezetést szereztünk az első játékrész végén. Ezt követően a félidőben arra kértem a játékosokat, hogy próbáljunk meg megrúgni a másodikat. Hála Istennek ez sikerült, ezek után viszont két hatalmas hibát követtünk el hátul, és előbb szépített majd egyenlítettek a vadkertiek. Érzésem szerint reális a döntetlen, ugyanis a Soltvadkert is megtett mindent azért, hogy itthon tartsa legalább az egyik pontot.

Bácsalmási PVSE–Kecskeméti LC 2–0 (1–0)

Bácsalmás, 190 néző, vezette: Hagymási Attila (Katona György, Csire Róbert)

Bácsalmás: Koncsok – Denkovity, Körmöci, Gabric (Nncsevics 70.), Csanádi (Snyehola 80.), Szűcs, Crkvenjakov, Szabó A., Szalma (Horváth D. 77.), Bálity (Benkő 84.), Zsoldos. Edző: Teslic Igor.

Kecskeméti LC: Kormos – Szabó V., Balázs (KovácsD. 86.), S. Juhász (Varga S. 80.), Varga M., Patvaros, Bozsik, Fekete (Ónodi 44.), Figura (Gáspár 34.), Kőrös, Bessenyei (Tóth A. 65.. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Gabric 27., Crkvenjakov 31.

Sárga lap: Crkvenjakov 74., ill. Szabó V. 57.

Teslic Igor: - Ma nem tudtunk a center pályánkon játszani az esőzés miatt, így a kettes pályán zajlott a meccs. Mi jobban tudtunk alkalmazkodni a talajához, hiszen az edzéseinket is itt tartjuk. Az első félidőben már eldöntöttük a mérkőzést, aztán hamarabb is lezárhattuk volna. A második félidőben kihagytunk több helyzetet, aztán a végén még egy 11-etl is kihagytunk, de szerencsére ezúttal ez is bele fért. Magabiztos játékkal sikerült itthon tartanunk a három pontot.

Nagy Lajos: - Az első félidőben csapatjátékban és a harci kedv tekintetében is felvettük a versenyt a hazai csapattal, viszont közben olyan hibákat követtünk el a védekezésben, amikért az ellenfél rögtön megbüntetett bennünket. A második félidőt döntetlenre tudtuk hozni, akkor már a hozzáállásunk is lényegesen jobb volt, de sajnos nem dolgoztunk ki annyi helyzetet, hogy az elég lett volna a pontszerzéshez.