Sorozatban játsszák a mérkőzéseket a másodosztályú csapatok, ami ugyan megterhelő, de profi csapatokról van szó. Az előző fordulóban mind a két csapat, az Ajka és a Tiszakécske is vereséget szenvedett. Az Ajka Soroksáron nem tudott pontokat gyűjteni egy olyan ellenféllel szemben, melyet a Tiszakécske le tudott győzni már ebben a bajnokságban. A Tisza-parti kisváros csapata a Szegedtől szenvedett vereséget, ráadásul gyenge játékkal.

Van tehát mit javítani mind két fél játékán ahhoz, hogy a vasárnapi találkozón jobban szerepeljenek. Legutóbb az előző bajnokság tavaszi fordulójában, a Tiszakécske 4–1 arányú győzelmet aratott az Ajka felett. Azóta azonban jelentős változások történtek a sárga-kékeknél, és mivel mind a két együttes elégé kiszámíthatatlan, ezért nem lehet megjósolni, hogy milyen eredmény fog születni.

Az elmúlt hétközi fordulóban tiszakécskeiek egyik legjobb játékosa Winkler András volt, aki bár csereként állt be, de több alkalommal is kihasználta gyorsaságát és el tudta vinni a bal oldalon a labdát, amiből egy-két alkalommal lehetőség is adódott gólszerzésre. Az Ajka elleni mérkőzés kapcsán a villámléptű szélső elmondta, bizakodva utaznak riválisukhoz.