Varga Bence betegség miatt ezúttal nem védhette a KTE kapuját, így Varga Ádám nevével kezdődött a vendég kezdő, ezt leszámítva a Kisvárda elleni bajnokihoz képest nagy változtatást nem húzott meg Szabó István az összeállításnál.

Aktívan kezdett a KTE, már a 2. percben feljegyezhettünk egy kecskeméti lövést, Szuhodovszki tesztelte Jovát 16 méterről. A folytatásban is a vendég dominancia érvényesült, a Vasas inkább kontrákra rendezkedett be. A 6. percben Nagy is megkínálta a hazai portást, aki másodjára meg is tudta fogni az átlövést, majd Katona lábáról csúszott le a labda jó helyzetben Banó-Szabó passza utána 10. percben. Egy-egy távoli lövést láthattunk ezután, Banó-Szabó, illetve a másik oldalon Hinora sem tévedett túl sokat. A 22. percben Vágó ollózó mozdulattal húzta kapura a labdát 16 méterről, nem kellett sok ahhoz, hogy a forduló legszebb gólját láthassuk.

A 25. percben már centik kellettek volna csak a kecskeméti gólhoz, Banó-Szabó Ívelt az érkező Szuhodovszki elé, aki kapásból a bal kapufát találta el. Tíz perccel később már nem úszta meg a Vasas, egy szöglet után Nagy lőhette jobbról középre még a labdát, a hosszú érkező Vágó aztán öt méterről a kapuba csúsztatott (0-1). Nem kellett sokat várni az újabb lila-fehér gólra sem, egy bedobás után Banó-Szabó vette észre, hogy a bal oldalon teljesen üresen indulhat be Zeke, aki ziccerbe került és kilőtte a kapu jobb oldalát (0-2). A szünet előtt akár növelhette volna előnyét a KTE, de előbb Szuhodovszki átlövését bokszolta ki Jova, majd Tóth fejese a kapufán csattant.

Szünetben Kondás Elemér négyet is cserélt és ez gyorsan eredményre vezetett. Két perc sem telt el, amikor Cipf húzott befelé balról, majd jobbal kilőtte a hosszú felsőt 17 méterről (1-2). Ez megadta az önbizalmat a hazaiaknak, nagy elánnal hajtottak az egyenlítésért. Az 56. percben Márkvárt lőtt távolról, Varga hatalmasat védett. A Vasas meddő fölénye megmaradt, de sikerült vendég oldalon jobban megtartani a labdákat, helyenként veszélyes kontrákat vezetve. Nagyobb helyzet ezután nem alakult ki, hiába próbált meg mindent a Vasas, így megérdemelten örülhettek a lila-fehér játékosok a lefújás után.

Vasas FC–Kecskeméti TE 1-2 (0-2)

Budapest, néző. Vezette: Farkas Ádám (Georgiu Theodoros, Becséri Gergely)

Vasas: Jova – Ódor (Szivacski 46.), Otigba (Márkvárt 46.), Iyinbor, Silye – Berecz, Hidi – Hinora (Ihrig-Farkas 46.), Holender (Zimonyi 78.), Géresi (Cipf 46.) – Novothny. Vezetőedző: Kondás Elemére

KTE: Varga Á. – Nagy K., Szabó A., Belényesi, Szalai G., Zeke – Banó-Szabó (Sági 82.), Vágó, Szuhodovszki (Rjaskó 92.), Katona B. (Djuranovics 82.) – Tóth B. (Szabó L. 70.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Cipf (47.) ill. Vágó (35.), Zeke (40.)

Kondás Elemér, a Vasas FC vezetőedzője: – Az első félidőben sajnos gyámoltalanul játszottunk. Saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe olyan eladott labdákkal, amiből meg tudtak kontrázni minket. Néhány játékosunk nem is úgy futballozott, ahogy kellett volna. Emiatt, illetve kényszerből is cseréltünk négyet a szünetben, és a második félidő rendben volt teljesen. Ellenfelünk kevés alkalommal jutott el a kapuig, a harcosság megvolt bennünk, amennyiben esetleg sikerül megszereznünk korábban a második gólt, akár a győzelemért is mehettünk volna. Így az ikszre

hajtottunk, sajnos nem sikerült pontot szerezni. Azt mondtam a játékosoknak, hogyha így mentünk volna az elejétől, teljesen más eredmény születhetett volna.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Nagyon frissen kezdtük a meccset, amire számítottunk is, hiszen ezért rotáltunk a hét közben, hogy ilyen állapotban legyünk. Az első félidőben jól futballoztunk, két gól mellett két kapufát lőttünk, sok helyzetünk volt. Szünetben szépen megbeszéltük a dolgokat, de most mondtam is az öltözőben, hogy lehet korbácsos edző kell ide, mert nem jól jöttünk ki a második játékrészre. Cipf nagyszerű gólt rúgott, ezután jött egy kis pánik, de utána elővettük azt, amit igazán tudunk: szervezetten védekeztünk, ellentámadásaikban is volt veszély. Az első félidő tükrében a második miatt maradt bennem hiányérzet, de gratulálok a srácoknak, mert bejött, amit szerettünk volna. Nyerni akartunk, ezért pihentettük őket, és elértük a célunkat.