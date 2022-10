A Kecskeméti TE nem panaszkodhat az első 11 mérkőzés után, hiszen a bajnokság harmadát teljesítve máris 20 pontot gyűjtött az előzetesen biztos kiesőnek kikiáltott újonc, melynek köszönhetően a címvédő Ferencváros mögött a második helyet foglalják el a lila-fehérek. A KTE csupán egy meccset veszített el ráadásul a MOL Fehérvár FC otthonában, emellett öt-öt győzelmet és döntetlent értek el Szabó István játékosai a szezon során eddig.

Ugyan kedden búcsúzott az együttes a Győrben elszenvedett 1-0-os vereség után a Magyar Kupa további küzdelmeitől, de az a kecskemétiek kezdőcsapatán egyértelműen érezhető volt, hogy a bajnokság élvez prioritást, Szabó István kilenc helyen is megváltoztatta a Kisvárda ellen 3-3-as döntetlent elérő csapat tizenegyét.

A Vasas javuló formát mutat, igaz, az angyalföldieknek volt honnan visszajönnie, hiszen első tíz mérkőzésükön nem tudtak nyerni. Az újonc a legutóbbi körben törte meg nyeretlenségi sorozatát, amikor hazai pályán 2-0-ra megverte a MOL Fehérvár FC-t. Ez a lendület kitartott a hét közepéig is, hiszen a Nyíregyháza elleni 2-1-es sikerrel a következő körbe lépett a Vasas. Van hova előre tekintgetni így is, hiszen a hazaiak jelenleg az utolsó helyen állnak kilenc pontjukkal.

Tóth Barna (lilában) vív nagy csatát a Vasas védőivel a labdáért, erre számíthat a ma esti találkozón is.

Fotós: Bús Csaba / archív-felvétel

A két együttes még a nyitányon 0-0-os döntetlent játszott Kecskeméten, a mérkőzés krónikájához azonban az is hozzátartozik, hogy a Kecskemét a 39. perctől emberhátrányban futballozott akkor. Azóta rengeteg idő telt el, és történtek változások is, főleg a Vasasnál. A legjelentősebb ezek közül a vezetőedző személye, hiszen az eredménytelenség hatására Kuttor Attilát felállították a kispadról, helyét a tavaly még Diósgyőrben dolgozó Kondás Elemér vette át.

Érdekesség, hogy a KTE még veretlen az NB I.-ben a Vasas ellen.

Szabó István most sem számít könnyű találkozóra a Vasas ellen, pláne azért, mert felfelé ívelő formát mutatnak az angyalföldiek az utóbbi napokban.

– Az utóbbi másfél évben nagyon sokszor találkoztunk a Vasassal, hiszen tavaly a másodosztályban is játszottunk velük – mondta a találkozókapcsán Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – A két együttes elég jól ismeri egymást, persze a mai világban ez már evidens, hiszen minden adott ahhoz, felkészüljünk egymásból. Nem is olyan régen új vezetőedző érkezett a Vasashoz Kondás Elemér személyében, akit jó barátomnak mondhatok, emellett kitűnő edző is. Látszik, hogy az új stratégiájuk működőképes, az utóbbi két meccsüket jó játékkal tudták megnyerni a Fehérvár és a Nyíregyháza ellen, teljesen megérdemelten. Ezekből a találkozókból kell nekünk is kiindulni. Kiegyenlített mérkőzésre, nagy harcra számítok a pályán. A kupában a Vasas és mi is éltünk a rotálás eszközével, mi ezúttal is a felmérések tudatában döntöttünk így. Az utolsó három hétben öt mérkőzés vár ránk, erre próbálunk minden erőnkkel fókuszálni. Az első állomás a Vasas elleni bajnoki, ez a legfontosabb most számunkra. Bízom a csapatban, szeretnénk ponttal, pontokkal hazatérni – tette hozzá a Kecskemét trénere.

A Vasas FC és a Kecskeméti TE összecsapását péntek este 20 órakor rendezik az Illovszky Rudolf Stadionban.