A Kecskeméti TE szereplésére nehéz már egyre szebb jelzőket találni, hiszen az újonc hétről hétre lepi meg a mezőny sikereivel. A bajnok Ferencváros 2–0-os legyőzése után, legutóbb Újpesten nyert 2–1-re a KTE, így továbbra is tartja második helyét a bajnokságban.

Nem szerepel rosszul a tavalyi ezüstérmes sem, hiszen a Kisvárda nyáron a nemzetközi porondon is megmutatta oroszlánkörmeit, majd a bajnokságot os pazarul kezdte el. Ugyan egy kisebb hullámvölgy következett ezután, de legutóbb meggyőző játékkal verték meg otthon a Vasast 2–0-ra, így csupán két ponttal leszakadva követik a KTE-t a harmadik helyen állva.

Kecskeméti részről természetesen most is óvatosan fogalmaznak a találkozó kapcsán, ami nem csoda, hiszen újabb nagyon erős ellenféllel találkoznak.

– Nagyon nehéz heteken vagyunk túl, mert két komoly tradíciókkal rendelkező klubbal, az FTC-vel és az Újpesttel találkoztunk – tekintett még kicsit vissza Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője a találkozó előtt. – Szerencsére sikeresek voltunk, de ezt már teljes mértékben el kell felejtenünk. Most egy egész hetünk volt készülni, aminek örülük. Annak már kevésbé, hogy ahogy minden csapatnak, úgy nekünk is vannak már problémáink a bajnokság ezen szakaszában. Nagyon jó csapatnak tartom a Kisvárdát, már amikor Cegléden voltam vezetőedző, akkor figyeltem őket, ahogy szépen elkezdtek felfelé lépdelni az NB III.-ból. Kifejezetten látványos és kombinatív futballt játszanak a bajnokságban, de így volt ez a nemzetközi porondon is. Nem téveszt meg minket, hogy volt egy kisebb kisiklásuk, hiszen a Vasas ellen már meggyőző játékkal tudtak nyerni. Nehéz mérkőzés lesz, a srácok figyelmét is felhívtam rá, hogy maximális koncentrációval kell futballoznunk, illetve extra teljesítmények is kellenek ahhoz, hogy pontot, pontokat tudjunk szerezni – tette hozzá Szabó István.

A Kecskemét sűrű hét elé néz, hiszen kedden Győrben következik már kupameccs, majd jön a Vasas elleni idegenbeli bajnoki, de egyelőre csak a péntek esti derbivel foglalkoznak a lila-fehérek.

– A filozófiánk nem változott, ezen a héten csak ezzel a mérkőzéssel foglalkoztunk. Természetesen a periodizációban elkészítettük a forgatókönyvet, hogy keddig, majd utána péntekig hogyan menjenek az edzések, de ezek csak tervek. Most a Kisvárda a legfontosabb, nem taktikázunk, nem azt nézzük még, hogy mi lesz mondjuk Győrben. Bízom benne, hogy újra szép számú közönség előtt tudunk majd játszani és örömet tudunk okozni a kecskeméti szurkolóknak – tette hozzá Szabó István.

Banó-Szabó Bence szerint álomszerű lenne egy újabb győzelem.

Fotós: Bús Csaba/archív-felvétel

Banó-Szabó Bence, a Kecskemét középpályása is bizakodó a mérkőzés előtt, és bízik benne, hogy sikerül feltenniük a koronát eddigi szereplésükre.

– Álomszerű az lenne, ha 33 pontunk lenne 11 meccs után, de a viccet félretéve, ha a pénteki meccset győzelemmel zárjuk, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg álmoszerű a kezdésünk – válaszolta a KTE játékosa arra kérdésre, hogy álomszerűen sikerült-e számukra a bajnokság első harmada. – Ebben az esetben 22 pontunk lenne, amire tényleg senki, a lelkünk mélyén talán még mi sem számítottunk volna a szezon előtt. Amit eddig elértünk, az nagyszerű, de ha sikerrel zárnánk az első teljes kört, az mesés lenne – tette hozzá Banó-Szabó Bence.

A kecskeméti együttes még nem találkozott korábban a Kisvárdával, csupán egy kupameccset játszottak a felek még a 2020/2021-es idényben. Akkor a Kecskemét még az NB III.-ban szerepelt, de így is csak 1–0-ra tudott nyerni a Kisvárda a Széktói Stadionban. További érdekesség a találkozó kapcsán még, hogy a Kisvárda trénere nem más, mint a KTE egykori játékosa és trénere, Török László, aki így tehát ismerős környezetben ülhet majd a vendég kispadon.

Pénteken 18 óra 30 perckor nyitnak ki a pénztárak a Széktói Stadionban, a találkozó pedig 20 órakor kezdődik el.