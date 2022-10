A modern kori lovag, Gyulánszky Milán a szablyavíváshoz kapcsolódó hagyományokat is szeretné megőrizni, megismertetni. Tervei között szerepel egy autentikus környezet kialakítása a szablyavívás edzéseknek. Egy igazi korabeli kalandparkot álmodott meg.

– A szablya a honfoglaló magyarok egyik legjelentősebb, egyedi megjelenésű fegyvere volt. Gyermekkoromban az öttusa volt a kedvenc sportom, azon belül is a vívás és a lovaglás, de mivel a környéken nem volt arra lehetőségem, hogy vívjak, így most jött el az idő a szablyákkal. Olvastam Bán Mór Hunyadiról szóló regénysorozatát, amely a magyar történelem egyik legdicsőbb korszakát mutatja be, ebben sok szó esett a kard- illetve szablyavívásról. A középkorban a legtöbb férfi használta ezt a fegyvert, és egyrészt ennek köszönhető, hogy kedvet kaptam hozzá. Másrészt pedig annak, hogy egy gyermekkori barátom, Zsolnay Gábor, a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző Sportegyesület vezetője lehetőséget nyújtott rá – mondta a baon.hu-nak Gyulánszky Milán szablyavívó edző.

Hozzátette, hogy felvette a kapcsolatot Zsolnay Gáborral, akitől az alapokat elsajátította, kéthetente eljárt hozzá tanulni, vasárnaponként két-három órát tanította.

– Hála Istennek, elég gyorsan sikerült felvennem a mozdulatokat, így egy fél év után már azon gondolkodtam, hogy Baján is népszerűsíthetném a sportágat. Gábor egy nagyon jó, önzetlen támogatásának köszönhetően elindítottuk az edzéseket.

Ez a sport rendkívül jó mozgáskoordinációs gyakorlatokat tartalmaz. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindkét kezünket egyformán fejlesszük.

Azok a srácok, akik az elején jelentkeztek, ma is itt vannak, kitartottak és határozottan látszik a mozgásukon a fejlődés. Akik kezdetben gyengébb mozgáskoordinációval rendelkeztek, fokozatosan felfejlődtek – részletezte tapasztalatait Gyulánszky Milán. Mint elmondta, két csoportnak tart edzéseket, gyerekeknek és felnőtteknek. Kiemelte, hogy a gyerekek nyilvánvalóan lelkesebbek, bennük ott van a játékszenvedély. A felnőttek is rajonganak a sportért, de ők azért elfoglaltabbak.

– A saját példámon is tudom. Bár már egy éve indítottam a szablyavívást, még most is úgy érzem, hogy inkább edzőtárs vagyok, bőven tanulófázisban – mondta a szablyavívó edző.

Gyulánszky Milán azoknak javasolja a szablyavívást, akiknek fontos a hagyományőrzés és akik szeretik ezt a mozgásformát. A magyar szablya 2020-ban hungarikum lett.

– Eléggé konzervatív személyiség vagyok, szeretem a régi dolgokat.

Ha arra gondolok, hogy a régmúltban szinte minden férfi tudott lovagolni és vívni, akkor az még jobban megerősít abban, hogy ne hagyjam veszni ezt a nemes hagyományt.

A szablyavívás nemcsak hagyományőrzés, ez egy sport és ugyanakkor játék is. Az edzéseket továbbra is csak szombaton tudom tartani, mert még sok minden más is van az életemben, amivel foglalkoznom kell, de remélem, ez változni fog a közeljövőben. A célom az, hogy egy autentikus környezetet alakítsak ki a edzéseknek. Egy igazi korabeli kalandparkot álmodtam meg – tette hozzá Gyulánszky Milán, aki hétköznap hivatásos tűzoltó, mellette katasztrófavédelmi, búvár és alpintechnikai munkákat is végez.