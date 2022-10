Remekül szerepel a Csongrád-Csanád megyei bajnokságban az Arany Bácska felnőtt csapata. A hölgyek az eddigi három találkozóból mindet megnyerték. Az együttes edzője, Szabó Kornél elárulta, miért pont a Csongrád megyei bajnokságba neveztek az idén.

– Több összetevője van annak, hogy az idén miért mentünk át másik megyébe. Az egyik, hogy az elmúlt évben a Bács-Kiskun megyei bajnokságban velünk együtt hét csapat volt, összesen hat meccset játszottunk, ami nem szolgálta a lányok fejlődését. Kérvényeztük, hogy több mérkőzése lehessen egy-egy csapatnak, de nem jártunk sikerrel. A másik dolog, ami miatt az új bajnokság mellett döntöttünk, hogy az erőviszonyokat felmérve a Csongrád megyei liga erősebb, és így mi is jobban tudunk fejlődni – mondta a jánoshalmai gárda trénere.

A vezetőedző elmondta, hogy a szezon előtt is az NB II. lebegett a szemük előtt, és ez nem változott most sem, szeretnének minél előbb végezni a tabellán. A cél bár adott, de nem történik tragédia akkor sem, ha ez most még nem valósul meg.

– A nyáron nagyon jól sikerültek az igazolások, már az első edzőmérkőzéseken is látszódott, hogy van keresnivalónk az élmezőnyben. Ezért is mondtuk, hogy az elsők között kell lenni.

Természetesen nincs nagy baj, ha nem sikerül bajnokságot nyerni, de az első három csapat között szeretnénk végezni – tette hozzá Szabó Kornél.

Az együttes három játékossal bővült a nyár folyamán, akik egyértelműen új szintre emelték a csapat erejét.

– Patocskai Rita a MOL-Fehérvártól érkezett. Csapata megnyerte az NB II.-es ligát, de az NB I.-et már nem vállalta, így került hozzánk. Szaniszló Nikolett is az Arany Bácskát erősíti nyár óta, őt Bajáról sikerült leigazolnunk. Túlzás nélkül állítom, hogy ő is NB I.-es játékos lehet, ha megmarad benne ez az alázat. Rendkívül gólérzékeny, már nyolc találatnál jár idén. Az utolsó igazolásunk pedig a Kiskőrösről érkezett Sebők Viktória. Ő még nagyon fiatal, azonban rendkívül jó a bal lába, bízom benne, hogy ő is nagy erőssége lesz a csapatnak – mondta a keret kapcsán a tréner.

Az elmúlt játéknapon Balástyára látogatott az Arany Bácska, ahonnan 4-2-es győzelemmel tértek haza. A következő mérkőzésen a St. Mihály FC-hez utaznak Szabó Kornélék, ahol szintén a három pont lesz a cél.

– Kellemetlen ellenfél volt a Balástya, azonban a győzelmünk egy percig sem forgott veszélyben.

A futballt mi játszottuk, azonban elégedetlen vagyok a kapott gólok számával. Mindkét találatot egyéni hiba előzött meg, de a helyzetkihasználáson is javítanunk kell. A tavalyi bajnok lesz az ellenfelünk, biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Én azonban sosem szoktam az ellenféllel foglalkozni, mindig a saját csapatomra fókuszálok. Szeretnénk a játékunkat ráerőltetni az ellenfélre – mondta Szabó Kornél.

A felnőttek mellett utánpótlás csapata is van az Arany Bácskának, tehát lesz honnan meríteni a jövőben.

– Van egy U15-ös lánycsapatunk, már két-három éve mindig elindítjuk őket a Bács megyei bajnokságban. Nem szerepelünk rosszul, két győzelemmel, egy döntetlennel, két vereséggel a középmezőnyben vagyunk. A cél, hogy minél több játékost be tudjunk építeni a felnőtt csapatba – zárta gondolatait a jánoshalmi edző.