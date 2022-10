Kiskunfélegyházán a tavasszal megszerzett bajnoki címet követően csendesen telt a nyár, a félegyházi öltöző egyébként sem a botrányoktól és a felfordulásoktól hangos. Minden bizonnyal a győztes csapaton ne változtass mintájára Félegyházán a bajnokcsapaton ne változtass a jelszó, amit kiegészíthetünk azzal, hogy ha nem muszáj. Az idén ugyanis muszáj volt. Elsősorban kapusposzton, miután Oroszi Tibor, aki mint egyéniség és mint játékos is a közösség nagyon fontos tagja volt, a fővárosba távozott. De még Kulcsár Gábort is pótolni kellett, aki szintén nem Félegyházán folytatja. A nyugalmas látszat mögött tehát volt azért mozgás. A távozók helyett érkezett a védelemben és a középpályás sorban egyaránt bevethető Szűcs Dominik a Kecskeméti LC csapatától, és a hatalmas munkabírású Szabó Péter az NB III.-as Dabastól. Oroszi Tibor helyét pedig ketten, Nagy Szabolcs és Kis Csaba próbálják betölteni.

Oroszi Dániel, a csapat gólzsákja, tizenöt találattal a tavalyi házi gólkirálya is megerősítette, hogy fontos egyéniségek távoztak, akiket szükséges volt pótolni.

– Szerencsére több posztra is tudtunk megfelelő játékosokat igazolni. Elsősorban kapus poszton történt jelentős változás, ugyanis Oroszi Tibi nagy űrt hagyott maga után, de végül sikerült őt is és a többi távozót is pótolnunk. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősségünk a csapatkohézió, ez jellemzett minket mindig is, az igazolások is ezt a trendet folytatandó történtek meg. Ezen kívül képzett játékosaink vannak akik mindig hozzá tudnak tenni a csapat sikeréhez. Ezért is tudunk és tudtunk ilyen eredményeket elérni, és ilyen erősek lenni – mármint megyei első osztályú szinten. De nem lesz könnyű az idei bajnokság sem, hiszen a csapat bizonyos mértékig, kicserélődött, de úgy gondolom, hogy mindenki jól beilleszkedett, és maximálisan képes teljesíteni a feladatát, a csapat és az edző elvárásainak megfelelő módon. Természetesen az idén is arra törekszünk, hogy megnyerjük a bajnokságot, ennek érdekében mindent meg is fogunk tenni. Szombat délután a Kunbaját fogadjuk, tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Nem ismerjük ugyan az ellenfelet, de úgy gondolom, hogy ennek nincs különösebben nagy jelentősége, hiszen minden csapat ellen ugyanúgy készülünk.

Nagy érdeklődés előzte meg a bajnoki rajt előtt a Kunbaja leendő szereplését, de még inkább a játékerejét, hiszen teljesen ismeretlen volt a gárda, sötét lónak számítottak.

Az azóta eltelt hat fordulóban kétarcúnak bizonyult a csapat. A hazai három mérkőzését mind megnyerte, idegenben azonban nem tudtak még pontot szerezni.

– Kerestük ennek az okát, de nem találtuk a magyarázatot – jelentette ki kérdésünkre Ikrás Boján, a csapat balhátvédje. – Illetve szerintem van erre magyarázat, méghozzá a létező legegyszerűbb. A hazai pálya a dolog természeténél fogva mindig előnyt jelent, ez íratlan szabály. Hazai pályán nagyobb a játékosok önbizalma, hazai közönség előtt nagyobb bennük a bizonyítási vágy is. Ráadásul mi ugyebár újak vagyunk a megyei első osztályban, tehát nem csak minden ellenfél új a számunkra, hanem minden pálya is, ahova ellátogatunk. Mindez nem jelenti azt, hogy ne szeretnénk ezen a jövőben változtatni.