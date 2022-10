Álomszerű kezdéssel, zsinórban négy győzelemmel rajtolt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az első osztályú férfi kosárlabda bajnokságban, a múlt hétvégi, körmendi bravúrgyőzelem után azonban ma este egy újabb kemény erőfelmérő vár Forray Gábor csapatára, hiszen a szintén veretlen Szolnoki Olajbányászt fogadja péntek este 18 órától a Messzi István sportcsarnokban. A kecskeméti önbizalmat növelheti, hogy az előző szezon rájátszásában éppen a Szolnoki Olajbányász ellen sikerült kiharcolni a négy közé kerülést a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnek. A 2022-23-as bajnoki évadot kiválóan kezdték a piros-feketék, hiszen az eddig lejátszott három összecsapásukból mindhármat megnyerték, így szintén veretlenek eddig. A szomszédvári derbi tehát parázs csatát tartogat.

– Megmondom őszintén, hogy rendkívüli hangulatra számítok – nyilatkozta Forray Gábor vezetőedző a meccset megelőzően. – A legutóbbi, hétközi fordulóban is fantasztikus volt a csarnok atmoszférája, a szurkolóink sokat segítettek nekünk, hogy átlendüljünk a holtpontokon a Debrecen ellen. Bátran kijelentem, hogy a Szolnok az egyik legjobb csapat az idén is a magyar élvonalban. Rendkívül mély a keretük, szervezettek és agresszívak. Többfajta védekezési formát variálnak mérkőzésen belül is, de támadásban is széles repertoárral rendelkeznek. A filozófiájuk hasonló, mint tavaly, jól járatják a labdát. A kulcs az lesz, hogy hogyan tudjuk a labdás kettő a kettő elleni szituációkat védeni. Ne engedjük megbontani a védelmünket, mert ha ez sikerülne számukra, akkor jó százalékkal dobják be a kiosztott passzokat. Az eddigi legnehezebb mérkőzésünkre számítok. Szerintem Szolnokról is több százan fognak érkezni, úgyhogy egy igazi kosárlabda ünnepet várok, parázs csatával, és kecskeméti győzelemmel a végén – zárta gondolatait a vezetőedző.

A mérkőzés tehát péntek este 18 órakor kezdődik, a Messzi István Sportcsarnokban. A hazai szurkolók jegyet elővételben csütörtökön délután 16 és 19 óra között vásárolhatnak a csarnok főpénztárában.