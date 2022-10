Bajai LC–Tiszakécskei LC II. 3–1 (0–1)

Baja, 200 néző, vezette: Kiss László Attila (Berger Tibor, Balogh Bence)

Baja: Tóth D. - Follárdt (Török 64.), Fehér, Knap, Bölcskei, Kudella (Urlauber 90.), Németi (Csiki 56.), Varga S. (Végvári 81.), Baladin, Vukovits (Hesz 46.), Mezőfi. Edző: Koch Tamás.

Tiszakécske: Baráth - Benkó (Jelenfi 79.), Horváth A., Oberna, Klemenc, István (Alberti 60.), Tóth-Molnár, Tóth M., Hoffmann, Szólát, Ludánszki. Technikai vezető: Bagi Gábor.

Gól: Baladin a 68., Csiki a 74., a 88., illetve Klemenc a 38. percben.

Sárga lap: Baladin a 33., illetve Tóth M. a 67. percben.

Kiállítva: Ludánszki a 93. percben.

Koch Tamás: – Sokkal könnyebb lehetett volna a mérkőzés, ha az első félidőben jobban koncentrálunk. Már az ötödik percben kihagytunk egy támadáson belül két akkora helyzetet, amelyeknél nagyobb nincsen. Ez megbosszulta magát, ugyanis az ellenfél vezetést szerzett. A szünetben átbeszéltük a dolgokat és éreztem, hogy van keresnivalónk a második játékrészben. Más szemléletben jöttünk ki, tudtunk váltani és úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a találkozót.

Bagi Gábor: – Nagyon komoly negatívumokkal fogtunk neki a héten a felkészülésnek, ugyanis rengeteg sérültünk, eltiltottunk van. Örültünk, hogy legalább el tudtunk jönni és ki tudtunk állni a mai napon. Az első félidőben óriási meglepetés volt számomra, ugyanis jól játszottunk kontrolláltuk a játékot és rúgtunk egy szép gólt. A második félidőre sajnos elfogytunk fejben is és fizikailag is. Ennek volt köszönhető, hogy a Baja megfordította a mérkőzést, a második játékrészben mutatott teljesítményükkel teljesen megérdemelten.

Soltvadkerti TE–Harta SE 3–3 (2–2)

Soltvadkert, 200 néző, vezette: Allaga Iván (Fehérvári Patrik, Stefánovits István)

Soltvadkert: Eifert – Veszeli, Katona (Rácz 73.), Willy, Supka, Farkas B., Plichta, Hegedűs, Gémesi, Viola (Kelemen 73.), Bashiri. Edző: Molnár László

Harta: Ámann - Makó, Pintér, Hamar, Fekete, Csehi, Mihai-Sebastian, Pinczési (Sibalin 54.), Nasz, Erdei, Varga M. Technikai vezető: Sümegi József

Gól: Hegedűs a 35., a 40., és Farkas B. az 51. illetve Erdei a 7., 69., és Makó a 19. percben

Sárga lap: Farkas B. 40., Gémesi 57., illetve Mihai-Sebastian 37., Csehi 42., Nasz 76., Fekete 83. perc.

Molnár László, a Soltvadkert edzője: – Nehéz mit mondani a találkozó után, ugyanis ismét két gólos hátrányból jöttünk vissza. Egy nagyon jó Hartával találkoztunk ma, akik kezdik azt a formát mutatni, amit mindenki várt tőlük a bajnokság előtt. A mérkőzésben többnyire egyenrangú ellenfelei voltunk az ellenfelünknek. Amikor megszereztük a vezetést, azután nagyon nagy erőket mozgósított a Harta, hogy megszerezzék a harmadik góljukat, ez egy egyéni hiba után sikerült nekik, azonban nem érdemtelenül egyenlítettek. Gratulálok a csapatomnak és további sok sikert kívánok a Hartának.

Csehi Tamás, a Harta játékos-edzője: – Játszottunk egy nagyon jó, gólgazdag mérkőzést, amelyen két gólos előnyünk után megzavarodtunk. Mind a három bekapott gólt, egyéni hiba után kaptuk. Azt megjegyezném, hogy mindkét csapat számára elég érdekesen vezette a játékvezető a találkozót. Természetesen nem akarom a döntetlent rájuk verni, de belenyúltak a mérkőzésbe. Gratulálok a Soltvadkertnek, ugyanis remek csapat, sok fiatallal, biztos vagyok benne, hogy elérik a céljaikat.

Lajosmizsei VLC–Kecskeméti LC 0–4 (0–2)

Lajosmizse, 150 néző, vezette: Tóth Róbert (Bán Kristóf, Farkas László)

Lajosmizse: Házi - Fekete A., Tamás, Borsos (Dóka 55.), Halasi, Tarnoczki, Kiss L., Ulicska (Bán 46.), Rapi (Sinka 46.), Kovács J., Fekete D (Palotai 46.). Edző: Árva Zsolt

Kecskemét: Kormos (Szabó Zs. 85.) - Récsei (Nagy L. 70.), Szabó V. (Varga S. 85.), Sutus-Juhász, Tóth A. (Ónódi 62.), Varga M. (Figura 80.), Patvaros, Bozsik, Kőrös, Gáspár, Bessenyei. Edző: Nagy Lajos

Gól: Bozsik a 18., 62., 75., és Bessenyei a 23. percben

Sárga lap: Borsos 59., Bán 71., illetve Szabó V. 25., Nagy L. 86. Percben

Árva Zsolt, a Lajosmizse edzője: - A mai napon önmagunkat vertük meg, ugyanis hatalmas egyéni hibákat követtünk el. Ezekre nem tudtunk talpra állni és megfelelő ellenfelei lenni a Kecskemétnek. Mindenképp javulnunk kell mindenben ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk.

Nagy Lajos, a Kecskemét edzője: - Nagyon sima győzelmet arattunk taktikusan és jól játszva. Az ellenfelünkhöz alkalmazkodtunk, türelmesek voltunk és ami fontos, hogy egyéni hibát nem követtünk el. A négy gól ellenére még volt két nagy lehetőségünk, amit kihagytunk. Rengeteg jó egyéni teljesítmény volt a csapatomban, bízom benne, hogy eltudunk indulni felfelé a tabellán. Gratulálok a játékosaimnak a rendkívül jó teljesítményhez.

Kiskunfélegyháza–Akasztó FC 1-0 (1-0)

Kiskunfélegyháza, 100 néző. Vezette: Kiss Sándor (K. Szabó Kristóf, Csorba Gábor)

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Szűcs, Magony. (Kurgyis 64.), Valkai, Erős (Ábel 74.), Nagy V. (Nagy D.), Kanyó, Urbán, Szabó, Nemesvári, Bálint.

Akasztó: Németh Zs. - Molnár (Szabó Á. 82.), Kapus, Bajusz, Kerekes (Szabó Sz. 78.), Szabó Zs. (Boldizsár 60.), Juhász, Németh, Palla, Dobosi, Márki. Edző: Szrenkó István.

Gól: Erős a 35. percben.

Sárga lap: Valkai a 87. percben.

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza szakvezetője: – Küzdelmes találkozó volt, talán egy kicsivel több lehetőségünk adódott a kapu előtt, mint az ellenfélnek. A pálya rossz talaja is rányomta a bélyegét teljesítményünkre. A meccset egy extra-klasszis megoldás döntötte el. Ennyivel biztosan jobbak voltunk az Akasztónál. Gratulálok a csapatomnak, hogy a harmadik meccset kapott gól nélkül le tudtuk játszani, próbálunk így tovább menni a bajnokságban.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Tartottunk ettől a mérkőzéstől, mivel a Félegyháza egy igen jól képzett csapat hírében áll. A játék képe alapján bizton állíthatom, hogy felvettük a kesztyűt. Az első félidőben egyenragú ellenfél volt a két csapat, a második játékrészben viszont mi voltunk fölényben. A hazaiak egy kavarodásból született góllal azonban ki tudták húzni a végéig. Le a kalappal a csapat teljesítménye előtt, de a helyzetkihasználással vannak még problémák. Ezen a mérkőzésen is több lehetőségünk volt, mint az ellenfélnek, ám ezek kimaradtak.

Kunbajai SE–Kalocsai FC 2-3 (1-2)

Kunbaja 100, néző. Vezette: Bálint Dániel (Halász József, Minda Gábor)

Kunbaja: Durdevac – Ivkovic, Zigic, Ikrás (Sojic 44.). Kokljevic, Sicar, Momcilov. Panic, Plavsic, Borenovic, Milovanovic (Bélavári 56.). Játékos edző: Balunovic Igor.

Kalocsa: Vatai – Busa, Rideg, Vass (Pirisi 59.), Matos, Bányai (Práger 77.), Farkas Z., Farkas Sz., Tóth, Romsics, Tamás (Monori 74.). Edző: Kohány Balázs.

Gól: Borenovic a 33., Sicar a 80., illetve Farkas Z. a 24., Farkas Sz. a 41., Matos a 68. percben.

Srága lap: Ivkovic a 41., Sicar a 76., illetve Vatai a 90., Matos a 74., Romsics a 56. percben.

Varga Zoltán, a Kunbaja elnöke: – Álmosan kezdtük a mérkőzést, a játékosok kicsit le is becsülték az ellenfelet. Nekünk nem, de Kalocsának jött a gól. Sikerült egyenlíteni, ami nem tartott sokáig. Akkor kezdünk eszmélni, mikor a vendégek 3:1 arányban vezettek. Sorra dolgoztuk ki a helyzeteket, a befejezés viszont nem jött össze. Igazságos eredmény született, gratulálok a Kalocsának, mivel akartban felülmúltak bennünket.

Kohány Balázs edző: – A hét közepén még nagyon optimisták voltunk, hiszen jól sikerült a felkészülés. Hétvégére, betegség miatt megfogyatkoztunk, négy alapemberünk dőlt ki. Ennek ellenére egy nagyon fiatal csapattal, aminek átlagéletkora 21 év volt, nagy akarással szereztük meg a győzelmet a Kunbaja ellen idegenben, akik eddig 100 százalékos teljesítmény nyújtottak. Le a kalappal a srácok előtt. Negatívum, hogy rengeteg helyzetet kihagytunk, de örülünk, hogy megvan az első győzelmünk.

Kiskőrösi LC–Jánoshalmi FC 0–2 (0–1)

Kiskőrös, 180 néző, vezette: Béleczki László (Tóth Csaba, Vörös Gábor)

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák (Karf 78.), Hajnal, Dunai (Agócs 78.), Salami, Nagy A., Mihály, Tóth Á., Budai (Pekker 59.), Tóth M. (Andó 75.), Pintyi. Vezetőedző: Agócs Zoltán

Jánoshalma: Lengyel P. – Túti, Busa, Stojanovic M. (Angeli 79.), Nagy R. (Fenvyesi B. 72.), Gáspár, Papp D., Szabó Sz., Suhajda, László D. (Fenyvesi K. 87.), Lengyel Sz. (Huszka 62.). Technikai vezető: Sarok Attila

Gólszerző: Nagy R. 37., Stojanovic M. a 75. percben.

Sárga lap: Szedmák 34., ill. Stojanovic M. 40., Nagy R. 69., Huszka 72. perc.

Kiállítva: Salami a 83. percben

Agócs Zoltán: – Nagyon gyengén kezdtük az első félidőt. Kapura szinte veszélytelenek voltunk, keveset is futottunk, a párharcokat sorban veszítettük el. A Jánoshalma fölényt tudott kiharcolni, veszélyesebb volt kapura, egy kontra végén értékesítettek is egy lehetőséget. A második félidő elején pörgött úgy a csapat, ahogy azt látni szerettem volna, akkor volt is veszély a játékunkban. Idővel azonban a második félidőbe is beleszürkültünk, jött a második vendég gól is. Tudomásul kell venni, hogy ilyen hozzáállással nem tudunk sikeresek lenni. Szomorú vagyok, hogy hazai közönség előtt ilyen produktumot nyújtottunk. El kell gondolkodnunk, hogy ez a teljesítmény milyen helyezésre lesz elég a tabellán.

Fenyvesi Ferenc: – Amit megbeszéltünk és elterveztünk, az működött, maradéktalanul betartották a srácok a pályán. Ennek köszönhető a siker, egy jó képességű hazai csapatot győztünk le, mely szintén játszotta a futballt.

Bácsalmási PVSE–Kecel FC 4–0 (0–0)

Bácsalmás, 200 néző, vezette: Szűcs Gábor (Korsós Péter, Lichtenberger István)

Bácsalmás: Koncsok – Harnos, Körmöci (Benkő 80.), Gabric (Horváth 67.), Csanádi (Snyehola 78.), Szűcs, Crvenjakov, Szabó, Bálity (Denkovity 83.), Zsoldos, Szalma (Nincsevics 73.). Edző: Teslic Igor.

Kecel: Gerner – Gyenizse (Sendula 52.), Bányai, Gavula-Recte-Mikula, Doszpod, Patai, Dulai, Torma, Brindza, Csáki, Herczeg.

Gól: Szabó A. a 49., Csanádi az 54., Zsoldos a 60., Crvenjakov a 90. percben.

Sárga lap: Szabó 38., Bálity 53., illetve Gyenizse 32., Brindza 40., Doszpod 59. percben.

Teslic Igor: – A 4-0 ellenére nem indult könnyedén részünkre a meccs. Az első 15 percben az történt a pályán amit a Kecel akart és meg is tudtak bennünket fogni három kontratámadással. Szerencsére nem használták ki. A 15. percben pedig mi átvettük a mérkőzés irányítást, több helyzetet is sikerült kialakítanunk a félidő végéig, de nem tudtuk értékesíteni. A második félidő elején megszereztük a vezetést és azt gondolom, hogy ez volt a mérkőzés kulcsa. A második, harmadik gól után már élvezetes, közönségszórakoztató volt a meccs. Úgy gondolom ez a magabiztos győzelem lendületet kell hogy adjon a csapatnak és remélem, hogy győzelmi szériába visz bennünket.

Pandur László, a Kecel szakmai igazgatója: – Nagyon nehéz most értékelni, mert mindig tárgyilagos szoktam lenni. Elvileg éles meccset játszottunk, de olyan dolgok történtek amiknek nincs semmi köze a sporthoz. Ez megzavarta a csapatomat és nem tudták feldolgozni. Úgy érzem kevés sportértéke volt a mérkőzésnek. Gyakorlatilag ki-ki meccset játszottunk az első félidőben, illetve a második félidő elején.