Wittmann szerzett labdát, majd Townest hozta helyzetbe, aki elegánsan tette fel az első ziccert. Erre Tóth válaszolt a palánk alól, 2–2. Townes ezúttal tempóból volt eredményes, és Ivkovic is feliratkozott a pontszerzők közé, 6–2. Válaszul Drenovac és Gumbs is betalált hármassal a sarokból, 6–8. Újabb DEAC támadás végén Tóth pöcizte vissza, 6–10. Kiss Dávid futott be, és remekül oldotta meg, viszont Drenovac is megvillant ismét, 8–12. Gáspár triplája beesett, a túloldalon Wittmann faulttal együtt tette mindezt, és az bónusz egyes is bement, 12–15. Scott dobása csorgott be kis szerencsével, míg a másik térfélen Kiss Dávidnak ütöttek oda, egy egypontost jegyezhetett, 13–17. Tetszetős akciókkal tartotta a lépést a Kecskemét Borisov és Klobucar főszereplésével, viszont rendre volt válasz a másik gyűrűnél is, így 23–26-os állással zárult az első negyed.

A folytatásban Townes lépett hátra, majd engedte el a tempót, míg a vendégeknél Gumbs másolta le a mutatványt, 25–28. Nem ültek a távoli kísérletek a KTE-nél, Scott és Gumbs viszont pontos volt, 25–33-nál Forray Gábor időt kért. Gumbs és Polyák hármasával már tíz fölé nőtt a differencia, 25–39. Klobucar kettese hosszú kecskeméti gólcsendet tört meg, 27–39. Nem találta a ritmust a hírös városi alakulat, 27–41-es állásnál újra fejmosást kellett tartania a szakmai stábnak. Townes harcolt meg a játékszerért, majd nagy lendülettel vitte végig az akciót.

A ziccer bement, és a ráadás büntető is, 30–41.

Karahodzics szedett támadó lepattanót, onnan pedig már rutinból megoldotta, 32–41. Felgyorsult a játék, olykor egy-egy véleményes szituációt tovább is engedtek a játékvezetők. Borisov ellen viszont már látványos szabálytalanságot követtek el, jöhetett két dobás, amelyeknél a keze nem remegett meg a montenegróinak, 34–41. A kecskemétiek még tovább faragták a hátrányt, 11 pontos sorozatot produkálva 38-41-re zárkóztak egy perccel a szünet előtt. Időt kértek a vendégek gyors egymást követő két alkalommal is. Polyák triplája bement, a másik térfélen pedig Townes két egyest süllyesztett el, 40–44. Az utolsó akció az etapban nem hozott újabb egységeket, így négypontos különbséggel várhatták a folytatást a felek.

Karahodzics palánk alól szerzett kettese, majd zsákolása jelentette az egyenlítést a KTE-nek, majd Kucsera triplájával a vezetést is átvette a hazai gárda, 47–44. Gáspár kettő plusz egyes akcióval jelentkezett, 47–47. Gumbs egyesekkel, Drenovac ziccerrel vette vissza az előnyt a Debrecennek, 47–51. Townes trojkája a legjobbkor érkezett, majd Kucsera újabb pontjai ismét hazai vezetést hozott, 52–51. Klobucar büntetője után több támadás is sikertelenül zárult, végül Dramicanin tuszkolta be a labdát, 55–51-nél időt kért a DEAC. A hazai lendület nem hagyott alább, Dramicanin hármasára robbant a nézőtér, 58–51. Klobucar is kiválóan engedte el a távolit, tízpontosra hizlalva a hírös városi fórt, 61–51. Ismét megszakította a játékot a debreceni tréner, David Dedek. Mit sem ért ez, hiszen Kucsera sokadjára is zavartalanul dobhatott, és nem hibázott, 64–51. Gáspár talált be a vendégeknél hosszú idő után, ezzel lezárva a negyedet, 64–53.

A záró etapban ott folytatta a KTE, ahol abbahagyta, és Townes remek ütemű hármasa után már 67–53 állt a táblán.

Jó védekezés után szintén a dominikai-amerikai volt eredményes, 69–53.

A másik térfélen Scott adott életjelet, 69–55. Dramicanin vajkezében lehetett bízni ebbe a felvonásban is, míg a másik gárdában Gumbs tartotta a lelket, 72–59. Klobucar szerzett labdát, Borisov pedig üresen állhatott bele a trojkába, és ez neki csemege, 75–59. DEAC időkérés után Scott kígyózott be a védők között, és palánkra ejtett horoggal 75-61-re módosította az eredményt. Taylor a meccs végén tudott először egységeket jegyezni a neve mellett, 75–53. Eladott labdából futott Drenovac, és passzolt Scotthoz, 75-65. A vendégek rohamai után Kucsera hármasa a legjobbkor hulott be, 78–65. Scott volt a motor ebben az etapban a cívis városiaknál, 78–67. Kettő minutummal a vége előtt már minden faultért dobhatott a KTE. Townes volt az első szerencsés, és ő ebben a fegyvernemben otthonosan érzi magát, 80–67. A hasznosan játszó Kucsera kipontozódása fájó pont volt hazai oldalon, Drenovac a büntetőket pedig bedobta, 80–69. Townes a sarokból engedte el, ezzel is demonstrálva, hogy a győzelem Kecskeméten marad, 83–69. A legvégén is ő, valamint Borisov gyarapította a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét pontjait, a végeredmény: 87–69.