Az első félidőben egy gyors kombináció után Major Szabolcs érkezett középen a beadása, majd el is tudta azt passzolni a kapus mellett, így a szünetre előnnyel is mehetett a Kecskemét. Fordulás után gyorsan egalizált a Szekszárd, a szünetben beálló Csernik volt határozott, lecsapott egy rosszul hátra passzolt labdára, amit meg is szerzett, majd nagy erővel a léc alá lőtt az 55. percben. A folytatásban jobbára a Szekszárdnál volt a labda, de úgy tűnt, egy pontot így is haza tudnak hozni a tartalékok. A 88. percben azonban egy pontrúgást végezhetett el a Szekszárd, amit a hosszú irányába íveltek, ezt Cseh lehúzta, de kisodorták a kezei közül a labdát, és végül Rácz terelte azt a kapuba, első ránézésre némileg vitatható előzmények után. A játékvezető azonban szabályosnak látta az esetet, így a Szekszárd 2-1-re megnyerte a meccset.

Szekszárdi UFC–Kecskeméti TE II. 2-1 (0-1)

Szekszárd. Vezette: Altorjay (Perák, Gyurka)

Szekszárd: Pomozi – Nagy Zs. (Béla 46.), Péter A. (Sütő 72.), Fekete M., Kiszely (Csernik 46.), Tratnyek, Arena, Rácz, Budai, Lajkó (Péter D. 82.), Laczkó (Gellér 46.). Vezetőedző: Turi Zsolt

KTE II.: Cseh – Kuchta (Jászai-Deák 78.), Győri Á., Szalai Sz., Barkóczi, Szamosi (Vén 68.) – Győri B., Györgye, Hatvani, Major Sz. (Bellák 85.) – Major E. Vezetőedző: Szabó Tibor

Gól: Csernik (55.), Rácz (88.) ill. Major Sz. (30.)

Kiállítva: Győri Á. (92.)

Szabó Tibor: – Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, melyen nem tudtuk annyit birtokolni a labdát, mint amennyit szerettük volna. Sokszor nyomás alá is kerültünk. Ettől függetlenül az összképet tekintve a döntetlen reálisabb eredmény lett volna, a végén egy vitatható góllal harcolta ki a győzelmet a Szekszárd.