Nagy várakozás előzte meg Dunapatajon a hétvégi, Bátya elleni találkozót. Egyrészt mert a második helyezett fogadta az elsőt, másrészt mert a Dunapataj hat mérkőzés után még mindig hibátlan volt, és nagyon szerették volna, ha ez a 9. forduló után is így marad. Harmadrészt a Dunapataj-Bátya párosítás egyébként is, a helyezésektől függetlenül is mindig derbi, negyedrészt pedig azért előzte meg a szokottnál nagyobb izgalom a meccset, mert a patajiak többsége szerint már legalább egy évtizede nem sikerült legyőzniük a Bátyát.

– Az elmúlt évtizedről nem merek nyilatkozni, mert én csak két éve vagyok a Patajnál, de az biztos, hogy ebben az elmúlt két évben nem volt sikerélményünk ellenük – jelentette ki Bálint Milán, a Dunapataj játékosedzője. Ő az első félévben még csak játékosi funkcióban erősítette a csapatot, másfél éve viszont már játékos-edzőként dolgozik a sikerekért, de még inkább a jó közösség építésén.

A hétvégi, 4–1 arányban megnyert derbin mutatott teljesítménnyel természetesen elégedett. – Amit elterveztünk a hétvégi rangadóra, azt sikerült megvalósítanunk – tekintett vissza. – Visszaálltunk, és próbáltunk kontrára játszani. Tudtuk, hogy a Bátya nagy erőkkel jönni fog ránk, de kitűnő volt a védekezésünk. Nem is nagyon volt helyzetük, a gólt is 11-esből kaptuk. Elöl pedig bejöttek a kontrák.

A lefújás után az ünneplés sem maradt el. – Volt öröm, pezsgőbontás, eszem-iszom, dínomdánom, zene, tánc, mintha bajnokságot nyertünk volna. Tehát nem csak játszani tud a csapat, hanem a sikert megünnepelni is.

A Dunapataj tavaly a 7., azelőtt pedig a 3. helyen végzett.

A mostani éllovas pozíció láttán azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire erősített a csapat a nyáron. – Igazából maradt a régi brigád, érkezők azért voltak, hárman jöttek a Hartából – Sztakó Zsolt, Allgeier Péter és Malomsoki Gábor –, de ők tulajdonképpen hazatértek Dunapatajra. Balogh István pedig Géderlakról érkezett. Nagy változás tehát nem történt.

Arra a kérdésre, hogy a rajt előtt számított-e arra, hogy még a 9. körben is százszázalékos lesz a gárda, elmondta, hogy a jó eredmény tavaly is benne volt a csapatban, ám ahhoz, hogy minden összejöjjön, nem elég csak az akarás és a munka. – Én mindig hangoztatom, hogy szerencse is kell a labdarúgáshoz, ráadásul nem is csak egy-egy meccsre, hanem egy egész szezonra. Ha az ember elkap egy jó kis szerencsehullámot, akkor beindul és megy a szekér, olyankor azt ki kell használni, minél tovább nyújtani. Az idei évben úgy hozta a sorsolás, hogy mindjárt két komoly rangadóval kezdtünk, az Apostaggal és az Uszóddal játszottunk. Mind a két meccset sikerült megnyernünk – véleményem szerint magabiztos játékkal, annak ellenére, hogy az Uszódot csak 1–0-ra győztük le –, és ez adott egy akkora lendületet, akkora löketet a csapatnak, hogy most nagyon egyben vagyunk. És bízom abban, hogy ez minél tovább így is marad.

Evés közben jön meg az étvágy, tartja a mondás. Bálint Milánt ugyanakkor nem kapatja el, hogy a vesztett pontok tekintetében csapata jelenleg az éllovas. – Sokféleképpen lehet nézni a labdarúgást, természetesen az eredmény egyáltalán nem mellékes, de nálunk nagyon fontos a közösség is. Aki figyelte a bajnokság a rajt óta az összeállításunkat, az tudhatja, hogy nálunk olyan huszonöt fő már biztosan pályára lépett. És ez nem véletlen. Mi hetente kétszer, kedden és csütörtökön edzünk,és átlagban tizennégy ember rendre ott van az edzéseken.

Ennek nagyon örülök, mert számomra a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát, mindenki fontosnak érezhesse magát, egy fontos láncszemnek a gépezetben.

Ennek megfelelően próbálok a bajnokikon is mindenkinek játéklehetőséget adni. És érdemes, ugyanis az a legnagyobb erősségünk az idén, hogy érzi mindenki, hogy számítunk rá, és aki a pályára kerül, az mindig oda is teszi magát. A tabellán elfoglalt helyezés számomra igazából másodlagos, de a dobogót egy ilyen remekkezdés után azért már nagyon szeretnénk elérni. Ha a csapat és a közösség ilyen mentalitással folytatja, akkor meg is lehet valamelyik érem a végén.