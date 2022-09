Vegyes előjelek váltakoztak a kecskemétiek háza táján a kora őszi idénynyitót megelőzően, de ennek ellenére évek óta nem látott, 23 fős kerettel vágott neki a felvidéki turnénak a kék-fehér alakulat. További löketet adott a csapatnak a nyár folyamán a felkészülést segítő venezuelai Thomas Aponte szerepvállalása, aki a rendelkezésre álló kis idő alatt is igyekezett lerakni egy új játékrendszer alapjait. A visszatérők közül a hat évet kihagyó Bartus, az egy éve maródi Köteles és a fél év sérülés után felépült Sütő Dániel is játékra jelentkezett. A keretben helyet kapott a 17 éves és 18 napos Asztalos András is, csakúgy mint a másfél hónap híján 48 éves Túri is. A tavalyi szezon ezüstérmesénél is nagy volt a fejtörés, hiszen két játékosuk külföldre igazolt, míg néhány sérülés is komoly fejtörést okozott Sölösi edzőnek.

Az örökrangadó esztergomi támadásokkal indult és már az első percben pontokká is érett a nyomás, büntetőrúgásból a hazaiak szerezték meg a vezetést (3-0). Ezt követően sem változott sokat a játék képe, de a kecskemétiek a legnehezebb helyzetekben is bátor védekezéssel akadályozták meg a további pontszerzést. Újabb büntetőből a félidő derekán növelték előnyüket a Vitézek (6-0).

A KARC lassú, szívós munkával építette vissza magát a játékba és átvette a kezdeményezést, labdabirtoklásban és területszerzésben is átvette a vezető szerepet.

Ez 10 perccel a félidő vége előtt meg is hozta a gyümölcsét, Köteles célja és Szűcs jutalomrúgása már vendég előnyt jelzett (6-7). A középkezdés után kialakult kavarodásból azonban a rutinos esztergomi Collet Gergő droprúgásból ismét a hazaiakat juttatta előnyhöz (9-7). Az adok-kapokhoz Szűcs révén egy újabb kecskeméti büntető szolgáltatta a töltetet percekkel az első játékrész vége előtt, így meglepetésre hajszálnyi vendég előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok (9-10).

A második félidő ismét hazai rohamokkal és hősies vendég védekezéssel indult, nehéz percek után ugyan, de sikerült lélegzetvételhez jutnia a kék-fehér védőknek. Nagy nyomás helyeződött továbbra is a kecskeméti védőkre, de keményen állták a sarat, a Vitézeknek újra csak büntetőből sikerült fordítani az eredményen (12-10). Egyértelműen a hazaiak uralták a mérkőzés ezen szakaszát, kétszer is csak hajszálon múlott a célszerzésük, de a szerencsével sem hadilábon álló KARC-nak sikerült kibekkelni a nehéz perceket. Kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés és többnyire a két 22-es között zajlott a játék, mígnem a feltörhetetlen kecskeméti retesz egy okos rúgásnak és egy jól pattanó labdának végül engedett, így Collet Gergő révén stabilizálta vezetését a hazai alakulat (19-10). Az utolsó percekbe fordulva újabb büntetőből növelték előnyüket a felvidékiek (22-10), a KARC pedig egy 5 méteres elrontott bedobás miatt bosszankodhatott, de a lefújásig már nem változott az eredmény. Ezzel beigazolódott ugyan a papírforma és a tavalyi szezon ezüstérmese győzelemmel kezdte a szezont, de a KARC szervezett játéka és szívóssága bizony komoly feladat elé állította őket. A következő fordulóban szeptember 17-én a kecskemétiek hazai pályán a Bulldogokat fogadják, míg a Vitézek az őket tavasszal a bajnoki trónról letaszító Szegedi Gorillákhoz utaznak majd.

Esztergomi Vitézek RK – Kecskeméti ARC 22-10 (9-10)

Esztergom, RCH pálya 150 néző, vezette: Baranyi

Kecskeméti ARC: Grindei (Bányai), Horváth (Argintaru), Orovecz, Beliczai (Gál) (Asztalos A.), Farkas, Köteles, Postolachi, Stoica, Németh (Girda), Nagyhegyesi, Jámbor, Túri, Bartus (Karancsi), Sütő D., Szűcs

Edző: Thomas Aponte

Pontszerzők: Szűcs 5, Köteles 5