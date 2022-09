A táv egész pontosan 101 kilométer volt, melynek leküzdése során 2450 méter szintemelkedést is le kell gyűrni. Amint azt Vajda Zoltán elmondta, bár a környezet gyönyörű volt, mert a többségében olasz indulóknak, és neki, egyedüli magyarnak, az Etna vulkánikus hegyet kellett körbe kerülni, de az éjféli rajt miatt csak a táv utolsó 35 kilométerét látta nappali fényben. A verseny nehézsége ezen kívül még az volt, hogy minden emelkedő olyan volt, amit meg lehetett, és meg is kellett futni annak, aki jó eredményt akart elérni. Ez a Sapienzia menedékházhoz felvezető szakasznál, 57 és 70 kilométer között, több mint kétórás folyamatos felfelé futást jelentett 1300 méter szintemelkedéssel. Vajda Zoltán 9 óra 56 perc 33 másodperc alatt teljesítette a távot, ami a második helyet jelentette neki abszolút helyezésben, de korosztályában az 55-65 évesek között az első helyen végzett. A győztes olasz Rapisarda Carmelo mindössze hét perccel előzte meg. A táv érdekessége az volt, hogy a korábbi hat versenyen csak egy futónak sikerült 10 órán belüli idővel teljesíteni a távot, most pedig az olasz versenyzőnek és Vajda Zoltánnak is. A versenyen nyolc ország hetvenhárom ultrafutója indult.