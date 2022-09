Tapogatózó játékkal indult a találkozó, főleg a középpályán gyűrték egymást a csapatok az első percekben. A 8. minutumban Gomis törte meg a csendet, egy távoli lövéssel vette célba Varga kapuját, aki azonban fogta a labdát. A folytatásban sem változott a játék képe, ígéretes támadásokat feljegyezhettünk, de a kapuk nem forogtak igazán veszélyben, egészen a 18. percig, amikor Kocsis tekert ballal, 17 méterről, de ez a kísérlet elkerülte a bal felsőt. A 23. percben Lukics csúsztatott háttal a kapunak egy szabadrúgás után, de ez is elpattogott a bal alsó mellett. A 32. percben Szalai szánta el magát egy távoli lövésre jó 25 méterről, jó egy méterrel ment el a labda Szappanos kapujának bal alsó sarka mellett. A 39. percben alakult ki az első játékrész legnagyobb, egyben utolsó lehetősége. Szalai passzát szerezte meg a Honvéd, majd gyors támadást vezettek, az akció végén Tamás fejelt nagyon kevéssel a jobb alsó mellé.

A Kecskeméti TE Budapesten vendégeskedett szombaton.

Fotós: Török Attila

A második félidőben továbbra is a küzdelem dominált, az 58. percben aztán Banó-Szabó Bence talált be majdnem, aki távolról hatalmas felsőlécet lőtt. A hajrában a Honvéd cserékkel próbálta felrázni a játékát, és helyenként jól is bontották meg a vendég védelmet, de továbbra is mindig volt valaki, aki kisegítette a másikat. Ennin fejese okozott némi riadalmat a kecskeméti kapu előtt, de ez is elkerülte. A hajrában távoli lövésekkel próbálkozott a Kecskemét, de Szuhodovszki és Banó-Szabó löketét is megfogta Szappanos, így maradt a 0-0.

Budapest Honvéd – Kecskeméti TE 0-0 (0-0)

Budapest, 3446 néző. Vezette: Kárpály M. (Berényi Á., Belicza B.)

Honvéd: Szappanos - Szabó A., Prenga, Csirkovics (Lovrics 71.), Tamás - Bocskay, Gomis – Kocsis (Domingues 69.), Mitrovics (Plakhucsenko 69.), Samperio – Lukics (Ennin 46.). Vezetőedző: Tam Courts

KTE: Varga B. – Nagy K., Szabó A., Belényesi, Szabó A., Zeke – Szuhodovszki (Rjaskó 93.), Vágó, Banó-Szabó (Gréczi 88.) – Katona B. (Szabó L. 60.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Fotós: Török Attila

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Szeretem visszanézni másnap a meccset, akkor hitelesebb értékelni, de igazságosnak érzem az eredményt. Mi is és a Honvéd is tehetünk róla, hogy inkább a küzdelem dominált, nem a látványos játék, egy-egy nagyobb helyzet adódott talán mindkét oldalon. Gyűrték egymást a csapatok, kicsit többet vártam tőlünk, de azt mondtam a meccs előtt, hogy pontot, pontokat szeretnénk szerezni. Egyet végül sikerült, így elégedettek vagyunk.