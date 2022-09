A Nagyszeben elleni, szombati győzelem után a román első osztályban szereplő, házigazda Temesvár volt a nemzetközi felkészülési torna döntőjében a kecskeméti gárda ellenfele. Teljesen kiegyenlített első negyed után, amely olyannyira kiegyenlített volt, hogy szám szerint is 18–18-ra végződött, a második etapban tizenkét pontos előnyre tett szert a rendező gárda. A nagyszünetet követő etapban a hírös városiak két pontot faragtak a hátrányból, hogy aztán a negyedik felvonásban éppen annyit pontot szerezzenek Wittman Krisztiánék, hogy a rendes játékidő végére egyenlő legyen az állás. A hosszabbítást a hazaiak nyerték 14–13-ra.

A kecskeméti kosarasok szerdán a Honvédot fogadják.

Forrás: Temesvár

– Pozitívan értékelem a temesvári tornát, két erős ellenféllel tudtunk kiváló meccseket játszani – számolt be a hétvégéről Forray Gábor vezetőedző. – A vasárnapi, Temesvár elleni mérkőzésen tetemes hátrányból tudtunk fordítani – tért át a második összecsapásra. – A végjátékban voltak komoly fault problémáink, volt kipontozódott játékosunk is, majd egy utolsó másodperces, szerencsés kosárral tudták hosszabbításra menteni a meccset a házigazdák. A ráadásban mi támadhattunk a győzelemért, de kimaradt a dobás, így végül a Temesvár nyert egy ponttal. Kiváló atmoszférájú összecsapás volt, gratulálok ellenfelünknek és a szurkolóiknak is. Számunkra rendkívül hasznos volt ez a hétvége, kiválóan szolgálta a felkészülésünket mindkét összecsapás. A jövő héten, a felkészülés finisében két hazai edzőmeccsel hangolódunk a szeptember 30-i bajnoki rajtra.

SCM Timişoara–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét h.u. 81–80 (18–18, 20–8, 16–18, 13–23, hossz.: 14–13)

A kecskeméti pontszerzők: Wittmann 17/15, Klobucar 15/6, Townes 13, Karahodzics 12, Dramicanin 12/6, Kucsera 6/6, Borisov 5/3.

A Duna Aszfalt–DTKH Kecskemét szerdán a Honvédot fogadja, 16 órai kezdettel a Messzi István Sportcsarnokban, pénteken pedig 18 órától a Szeged lesz az ellenfele. A szurkolók is megtekinthetik mind a két mérkőzést