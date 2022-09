– Az újkori olimpiák során 1936-ban, a berlini olimpián volt először fáklyafutás. Akkor is átment ez Kecskeméten, majd 1972-ben a müncheni ötkarikás játékok előtt is. Ez pontosan 50 éve történt, ennek apropóján szeretnénk erről az eseményről megemlékezni – mondta az esemény kapcsán Boros Zoltán Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének ügyvezetője. – A tervek szerint az 1972-ben futók adnák át a lángot a kecskeméti fiataloknak, így futni azok fognak, akik a város sportjának következő generációját jelentik. Gyakorlatilag 11 éves kortól már lesznek résztvevők, a legidősebb Boronkay Péter lesz, aki minden módon tökéletesen kapcsolódik ehhez a rendezvényhez és annak üzenetéhez. Nem véletlen az a mottónk, hogy őrizzük a lángot.

A táv nagyjából 6 kilométert jelent majd, és a futókkal, valamint a klasszikus fáklyákkal a városközpontban is lehet majd fotókat készíteni, ugyanis n a nulla kilométerkőnél is megállnak majd a városközpontban néhány percre.

– Igyekeztünk figyelni a részletekre, hiszen 1972-ben 15 futó volt, most is annyian lesznek, így állapítottuk meg a váltási pontokat is. Amikor a láng visszatér a kosárlabda akadémiához, akkor egy jelképes láng égni fog továbbra is ott. Az 1972-es futók egy aranydiplomát kapnak majd, míg a most futók egy frisset. Bízunk benne, hogy 50 év múlva ők is egy aranydiplomát vehetnek majd át. Érdekesség, hogy a futás az eredetileg 1972-ben készített fáklyákkal történik majd, ezeket most életre keltettük. Aki szeretné ezeket megnézni, illetve a futókkal is találkozhat a főtéren 11 óra 45 és 12 óra 15 perc között, ahol egy kicsit meg is pihen majd a csapat – zárta gondolatait Boros Zoltán.

A rendezvénnyel együtt ünnepel majd a Mercedes KA is, mely 10. idényét nyitja már meg 11 órás kezdéssel.