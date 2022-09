Már-már hagyománynak számít Kiskunhalason, hogy a Szüreti Fesztivál része a Szüreti Utcai Futóverseny is. Az idei évben már harmincadik alkalommal rendezték meg a futóversenyt, ahol a kisiskolásoktól, a nyugdíjas kategóriákig volt nevező. Több versenyszámban is kipróbálhatták magukat a résztvevők, ugyanis előbb két, majd nyolc kilométeres kocogásra került sor. A versenyt népszerűsítették külföldről érkező futók is, főként Szerbiából. Az eredményhirdetésen gazdára találtak a különböző díjak és elismerések.

A serdülő korosztály bajnoka lány kategóriában Varga Médea lett. A fiúknál Nagy Antal és Ale Patrik előtt Kaszap Imre Bence ért célba.

Az ifjúsági kategóriában Figura Márton harmadik, Bíró Csongor második, Tapodi Dániel pedig első helyezést ért el.

A felnőtt korosztályban a női kategóriában Mészáros Réka lett a harmadik, előtte Molnárné Patocskai Éva végzett, a bajnok pedig Papolczi Emília lett Budapestről. A férfiak mezőnyében Jerémiás Donáté lett a bronz, Nemanja Rajkovicé pedig az ezüstérem, az aranyat Kaposvári Noel vihette haza Soltvadkertre.

A negyven és ötvenkilenc éves korosztályban, a női versenyzők közül Weisz Csilla és Lázárné Tallér Anita előtt Tóth Gyöngyi lett a győztes. A férfiak mezőnyében Hajnal Kornél lett a bronzérmes, Kis Tibor pedig az ezüstérmes, az aranyérmet Patocskai Tamás kapta.

A szenior kategóriában Ciric Dragan a harmadik, Malagurszki Sándor pedig a második helyen ért célba, előttük Pénzváltó István bizonyult a legjobbnak Kecskemétről.