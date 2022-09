Szívet melengetően sok fiatal játékos sorakozott fel a kezdés előtt, hogy üdvözöljék a szurkolókat. Hazai oldalon azért is, mert több kulcsjátékos hiányzott, a kereki oldalon viszont azért, mert sok tapasztalt játékos távozott.

Nagy lendülettel esett egymásnak a két csapat, A 9. percben egy közel negyvenméteres lövéssel lepte meg a vendégek kapusát Kovács Mihály. Lefelé csapódó bombája a felső lécről pattant a kapuba, 1–0. Változatos volt a játék, nagy volt a küzdelem, enyhe hazai mezőnyfölény mellett voltak helyzetek itt is, ott is. A félidő hajrájában az egyik ígéretes kereki fiatal, Bálint futott el a bal szélen, három védő sem bírta megállítani, laposan középre lőtte a labdát, amely egy hazai védőről, Némethről pattant a kapuba, 1–1. Maradt még annyi idő, hogy a vendégek részéről Rigó összeszedje a második sárgáját, ami azt jelentette, hogy a második játékrészre már tíz emberrel jött ki a kereki csapat.

Ennek ellenére nem illetődtek meg, kisvártatva a vezetést is megszerezték. Rózsa lőtt jobbról, cimbalomszögből a hosszú sarokba, 1–2. Négy percre rá középről passzolták ki a labdát Rimóczinak, aki balról, jobb belsővel, huszonöt méterről a hosszú alsó sarokba tekert, 2–2. Egy percre rá Kasza vett le mellel egy passzt, majd nagy lövést eresztett meg a kapura, a labda a jobb kapufáról vágódott az alapvonalon túlra. Továbbra is változatos maradt a játék, nagy energiákat mozgósítottak a felek. A 83. percben Bálint eldönthette volna a meccset a vendégek javára, a kavarodás után eléje pattanó labdát kapásból meg is lőtte, az azonban a jobb felső sarok fölött suhant el. Az ellentámadás során a pillanatokkal előbb beállt Túri kapta a labdát, és balról a hosszú sarokba helyezett, 3–2. Újabb gól már nem esett, mind a két csapat megérdemelte a tapsot a szurkolóitól.

– Vékony volt ma a keretünk, fél csapatnyi meghatározó játékosunk hiányzott betegségek, sérülések miatt, így egyértelműen bravúr eredményt értünk el még akkor is, ha létszámelőnyben játszhattunk egy teljes félidőt – értékelt a hazaiak részéről Torbavecz Tamás. – A játékunk minősége nem tetszett, sok technikai és taktikai hibával fociztunk. Ennek ellenére emelem kalapom a csapatom előtt a mentalitás, az akarat, és az egymásért küzdés miatt. Sok sikert kívánok a kerekegyházi csapatnak.

– Nagyon sokan távoztak tőlünk a nyáron, majdnem egy csapatravaló alapember – értékelt Gazdag I. Attila, a kerekegyháziak edzője. – Ennek ellenére nagyon szépen helytálltunk a Nyárlőrinc otthonában. Sajnos ajándékoztunk nekik két gólt, és ez nagy luxusnak bizonyult ezen a végig küzdelmes, végig nyílt mérkőzésen. Ez viszont a fiatal játékosaimat dícséri, hogy az utolsó pillanatig nyílttá tudták tenni a találkozót.