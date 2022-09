A megyei első osztályban magabiztos győzelmet aratott a Kiskunfélegyháza, annál szorosabb meccsen, de nyert és ezzel megszerezte első megye egyes győzelmét a Kunbaja. A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoport szombati mérkőzését a Kiskunhalas nyerte meg egy hajrában szerzett góllal. Az Északi csoportban döntetlenre végződött az egyik rangadó, az SC Hírös-ép és a Solt összecsapása, váratlanul nagy kiütéssel a másik, a tavalyi bajnok Kerekegyháza és a tavalyi ezüstérmes Kiskunfélegyháza II. összecsapása. A 7–3-as hazai győzelmet hozó mérkőzés első három gólját a hazai Nagy László szerezte, klasszikus mesterhármast jegyzett tehát. A Kiskunmajsa–Kunszállás találkozón a lényegi kérdések már az első félidőben eldőltek, Gera Ádám két gólja révén.

Megyei I. osztály

Kiskunfélegyháza–Soltvadkerti TE Variens 5–1 (3–1)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Rabi József (Csorba Gábor, nagy Attila László).

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Szűcs D., Nagy D. (Orosz D. 58., Valkai (Magony 66.), Erős (Kurgyis 58.), Nagy V. (Nemesvári 64.), Ábel, Kanyó, Urbán, Szabó P., Bálint T.

Soltvadkert: Eifert – Veszeli, Nna Nna Edouard, Supka, Farkas (Rácz 65.), Tóth Á. (Lévai 68.), Plichta (Kelemen 65.), Hegedűs Á., Gémesi, Fék (Viola 46.), Bashiri. Edző: Molnár László.

Gól: Nagy V. a 10., Erős a 14., 56., Nagy D. a 22, Oroszi D. a 70., illetve Bashiri az 5.percben.

Sárga lap: Nagy D. 45., Valkai 64., ill. Hegedűs 21., Farkas 44., Viola 72., Gémesi 92. Kiállítva Nna Nna Edouard.

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza játékosa: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, mert kicsit bealudtunk, de utána már úgy játszottunk, ahogyan kellett. Azt hiszem, hogy ezek alapján megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.

Molnár László, a Soltvadkert edző: – Gratulálok a Félegyházának, mert ilyen különbséggel is, de még nagyobbal is megnyerhették volna a mérkőzést. Amit terveztünk, azt nem igazán tudtuk megvalósítani. Az elején próbáltunk ráijeszteni az ellenfelünkre, de az ijesztésnek nyoma sem volt. Sajnos sok sárga lapot kaptunk, ami majd a következő mérkőzésekre fogja rányomni a bélyegét. Azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a vereség mellett többet is veszítettünk.

Kunbajai SE – Lajosmizsei VLC 2-1 (1-0)

Kunbaja, 100 néző, vezette: Szűcs Gábor (Tóth István, Lichtenberger István)

Kunbaja: Durdevac – Kujundzic, Ivkovic (Balunovic 57.), Ikrás, Kokljevci, Sicar, Momcilovic, Panic (Milanovic 73.), Sotra (Plavsic 53.), Borenovic, Sojic. Technikai vezető: Varga István

Lajosmizse: Házi – Sinka, Fekete A., Borsos, Halasi, Tarnoczki (Dóka 93.), Kiss L., Bán (Ulicska 87.), Kovács J., Fekete D. (Menich 77.), Gábor. Technikai vezető: Surman Péter

Gól: Kokljevci a 42., Milovanovic a 85., illetve Kiss L. az 57. percben

Sárga lap: Ivkovic 11., Sojic 26., Ikrás 53., illetve Halasi 11., Kovács J. 20., Fekete D. 29., Sinka 85. perc.

Varga Zoltán, a Kunbaja technikai vezetője: – Hatalmas gratuláció a csapatnak a mai teljesítményéért. Egész héten arra készültünk, hogy kijavítsuk azokat a hibákat, amiket az elmúlt héten elkövettünk. Sikerült, ugyanis az első perctől úgy álltunk hozzá a találkozóhoz, ahogyan az elvárható. Egy jó csapatot győztünk le a mai napon, rendkívül jó játékosok alkotják a Lajosmizsét. A mai napon azonban akaratban felül tudtuk őket múlni, ez döntött a javunkra.

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Az elmúlt fordulóban elhibáztuk a startot így ma javítani akartunk, ám ez nem sikerült. Fejben érzem a problémát, néhány játékosom kissé görcsösen próbál megoldani egy-két játékhelyzetet. Közel voltunk ahhoz, hogy elvigyünk legalább egy pontot idegenből. A következő hetekben azon fogunk dolgozni, hogy visszaálljon a szervezettség, ami jellemezte csapatunkat az elmúlt években.

Megye II., Déli csoport

Kiskunhalasi FC–Sükösd SC 1–0 (0–0)

Kiskunhalas, 80 néző, vezette: Stefánovits Gábor (Topálszki Szbin, Ottenthál István)

Kiskunhalas: Mihalik – Peic, Szabó I., Gyenizse T., Ikotic, Plavsic, Csorba (Sárközi 88.), Vuckovic, Miletic (Zubelic 80.), Csillag, Hajrulovic. Technikai vezető: Kúhn Róbert.

Sükösd: Gajári – Horváth Bodó (Zsigón64.) Petrás, Balázs, Lógó, Tamás, Mihálovics (Balázs 64.), Schultz (Pesti 56.), Tallér, Zsók, Rozsi.

Gól: Vuckovic 88. perc.

Sárga lap: Vuckovic 6., ill. Horváth B. 45.