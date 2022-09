Bácsalmási PVSE–Tiszakécskei LC II. 4–2 (2–1)

Bácsalmás, 200 néző, vezette: Maurer János (Szabó Richárd, Gargya Balázs)

Bácsalmás: Koncsok – Harnos, Denkovity (Horváth 72.), Körmöci, Csanádi, Nincsevics (Snyehola 68.), Szűcs, Szabó (Benkő 59.), Szalma, Bálity, Zsoldos. Edző: Teslic Igor.

TLC II.: Fürj – Benkó, Horváth, Lovas, Oberna (Alberti 80.), Klemenc (Tóth M. 55.), Káli, István, Tóth, Geiger, Ludánszki. Technikai vezető: Bagi Gábor.

Gól: Csanádi a 22., Zsoldos a 38., Körmöci a 48., Szalma az 52., ill. Káli a 45., István a 91. percben

Sárga lap: Denkovity 50., Szűcs 81., ill. Benkó 63. perc.

Teslic Igor: – A harmincötödik percben szereztük meg a második gólunkat, ekkor már azt gondolta a csapat, hogy megnyertük a mérkőzést. Az első félidő hátra lévő idejében a Tiszakécske nagy mezőnyfölényben játszott, ennek köszönhetően egy tizenegyesből szépítettek. A második játékrész elején gyorsan lezártuk a meccset. Nagyon elégedett vagyok, azt gondolom, hogy így a harmadik fordulóban összeért a csapat. Reméljük, hogy ez a széria folytatódik.

Bagi Gábor: – Nagyon jól játszottunk a mérkőzésen, nagyon sok helyzetet kidolgoztunk, de a focit gólra játsszák. Az ellenfél rúgott négyet, mi pedig kettőt. Azt gondolom, hogyha kicsit több lett volna a szerencse faktor, ám ezzel nem mi gazdálkodunk, a mérkőzés másképp alakulhatott volna. Gratulálok az ellenfélnek, mert ezen a mérkőzésen ennyivel jobbak voltak nálunk.

Kecel–Jánoshalma 1–2 (1–1)

Kecel, 100 néző, vezette: Rabi József Zsolt (Csákó Patrik, Borbényi Miklós).

Kecel: Borka – Bányai, Gavula, Doszpod, Sendula P., Patai, Dulai (Tóth P. 79.), Torma (Sajdik 72.), Döbrentei (Gyenizse 63.), Csáki, Herczeg (Sendula J 47.). Technikai igazgató: Pandur László

Jánoshalma: Lengyel P. – Túri (Suhajda 58.), Cvetkovic, Busa, Stojanovic M., Gáspár (Fenyvesi 77.), Huszka (Szalai 88.), Szabó Sz., Angeli (Papp 58.), Nagy R. (Fenyvesi 68.), Lengyel Sz. Technikai vezető: Sarok Attila

Gólszerző: Bányai 2., illetve Huszka 21., Nagy 53. Sárga lap: Herczeg 20., Doszpod 52., Patai 56., Döbrentei 61., illetve Gáspár 28., Huszka 56.

Pandur László: – Jól indult a mérkőzés, már az elején megszereztük a vezetést. Utána volt még két nagy helyzetünk, de elrontottuk mind a kettőt, pedig akár 3–0-val is fordulhattunk volna. Ezt követően az ellenfelünk ránk jött. Mi kihagytuk a helyzeteinket és eladtuk a labdákat, ezért a Jánoshalmának sikerült egyenlíteni. A második félidőt egészen másképpen terveztük, ott az ellenfelünk dominált, sajnos a kulcsembereink nem voltak jó formában. Sok eladott labdánk volt, a Jánoshalma pedig köszönte és visszatámadott. Megszerezte a vezetést, majd rúgtak még egy kapufát is, és több helyzetük is kimaradt. Mi ugyan mezőnyfölényben játszottunk, de gólt nem tudtunk rúgni. Így kellemes ellenfelei voltunk a Jánoshalmának.

Sarok Attila: – A gyors keceli vezetés után mindent egy lapra tettünk fel, hogy egyenlítsünk még a szünet előtt, és ez sikerült is. Teljes egészében uraltuk a mérkőzést, a fiatal játékosaink rengeteget futottak, ez a második félidőben meglátszott a labda birtoklás terén is. Egy jól küzdő Kecel ellen játszottunk, ők is megtettek mindent, hogy győzelemmel hagyják el a játékteret, de most mi egy góllal jobbak voltunk. Külön gratulálnék a Szalai Balázsnak, akit most igazoltunk le, a 18 éves játékosunk most debütált, és kapott néhány percet. Megyünk tovább előre, és várjuk a bácsalmási mérkőzést. Ezt a játékot visszük tovább, meglátjuk, hogy mire lesz elég.

Megye II., Déli csoport

Kelebia KNSK–Érsekcsanádi KSKE 1–2 (0–1)

Kelebia, 80 néző, vezette: Baranyai Dávid (Balogh Bence, Áman István)

Kelebia: Friebert – Prentel, Szalay, Toldi (Mészáros 67.), Kakas, Miklós-Balogh, Fülöp, Horváth T. (Madarász Á. 71.), Kátai, Horváth ZS., Lengyel. Technikai vezető: Milasin Dániel.

Érsekcsanád: Hahn – Neszvecskő András, Tóth P., Martalics, Szabó J., Dózsa (Taba P. 74.), Töttös B., Szabados (Neszvecskó Antal 74.), Szabó D., Töttös D., Szarka.

Gól: Lengyel 70., ill. Szabó D. 18., Martalics 61. perc.

Főnix SE Foktó–Nemesnádudvari KSE 7–4 (4–1)

Foktő, 180 néző, vezette: Kaszala Mihály (Csorba Gábor, K. Szabó Kristóf)

Foktő: Ignácz (Kis M. 78.) – Csesznók A., Szőgyi (Borsos 80.), Markó, Balogh T. (Barna 70.), Varga A. (Matos T. 72.), Perity, Matos B., Csesznók Á., Török (Kovács M. 66.), Vass. Technikai vezető: Gyuricza János.

Nemesnádudvar: László – Varga E:, Magyari, Aladics, Vinter Z. (szőke 66.), Vinter B., Schaffer (Simon 80.), Klein (Fejes 46.), Keresturi (Berger Á. 46.), Berger M., Schmidt. Technikai vezető: Simon István.

Gól: Varga A. 5., 20., Markó 24., 29., 85., Szőgyi 50., Török 65., ill. Aladics D. 40., 54., Simoin 86., Magyari 92.

Mélykúti SE–Kiskunhalasi FC 2–0 (0–0)

Mélykút, 100 néző, vezette: Allaga Iván (Ottenthál István, szász Gyula)

Mélykút: Molnár – Papp, Geleta, Vörös, Balla, Gyetvai (Torma 90.), Puczi (Brezovszki 33.), Facskó (Boldizsár 70.), Hauk (Kiss M. 85.), Borsos, Horváth Z. (Agócs 88.). Technikai vezető: Bényi József.

Kiskunhalas: Mihalik – Peic, Szabó I. (Záhonyi 85.), Gyenizse, Ikotic, Plavsic, Csorba (Zubelic 77.), Vuckovic, Csillag (Miletic 53.), Dordevic (Oláh 88.), Hajrulovic (Sárközi 90.) Technkia vezető: Kuhn Róbert.

Gól: Horváth Z. 62., Hauk 83.

Sükösd SC–Dusnok KSE 0–4 (0–3)

Sükösd, 180 néző, vezette: Biber Tamás (Balogh Bence, Berger Tibor)

Sükösd: Gajári – Balázs R. (Zsikó 46.), Horváth Bodó, Petrás, Balázs M., Lógó (Pusztai 75.), Tamás, Ruff, Mihálovics (Szabados 44.), Rozsi, Zsók.

Dusnok: Bakula – Jagicza, Bárdos (Csobolya 75.), Báló, Bolvári Z. (Eleki 78.), Bolvári D., Facskó (Pozsonyi 62.), Pécsy, Rónai, Bolvári P., Rogács (Sánta 55.).

Gól: Bolvári Z. 13., 44., 63., Bolvári D. 15.

Megye II., Északi csoport

Csólyospálos–Kerekegyházi SE 1–1 (0–0)

Csólyospálos 110 néző, vezette: Rácz Béla (Stefánovits Gábor, Balogh Máté)

Csólyospálos: Elekes – Novikov (Hódi 82.), Balogh, Szűcs, Kertész Márk, Harkai, Kardos (Marton 33.), Maróti (Zádori 82.), Engi, Bartalos, Kertész Máté. Technikai vezető: Kertész BEnce

Kerekegyháza: Fekete Z. – Rigó, Sahin-Tóth, Garaci, Szécsényi (Boronkay 46.), Malecz (Gazdag 57.), Rózsa, Kovács S. (Hefler E. 80.), Szatmári, Bálint, Nagy N.

Gól: Maróti 81., ill. Kovács S. 71.

Kiskunfélegyháza II.–Ágasegyháza SE 4–1 (2–0)

Kiskunfélegyháza, 60 néző, vezette: Kiss-Tóth Dominik (Tóth István, Lichtenberger István)

Kiskunfélegyháza II.: Magyar – Horváth B., Sánta, Kurgyis K. (Kurgyis B. 72.), Keresztesi, Szabó T. (Kovács L. 70.), Cseh, Szőke (Tóth L. 46.), Polgár (Golovics 57.), Fricska (Szalai 77.), Magony.

Ágasegyháza: Benkó – Magyar D. (Tapodi 46.), Lévai ZS., Szász, Váczi, Sipos, Szinkó (Gudmon 64.), Lóczi, Berényi (Sárosi 64.), Bálint (Kiss Sz. 46.), Ungor (Horváth V. 64.)

Gól: Cseh 15., Sánta 32., Kurgyis K. 60., Szabó T. 62. ill. Sárosi 83.

Kiállítva: Szász a 91. percben.