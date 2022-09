Árva Zsolt a lajosmizseiek technikai vezetője: Nagyon rosszul kezdtük az előző mérkőzéseket, ezért ezen a találkozón javítani kellett egy olyan csapat ellen, akik szerintem a megyei első osztályban a legjobbak. Ezt ma is bizonyították, rendkívül türelmesen és jól játszottak még akkor is, amikor mi előnyt szereztünk. Sajnos emberhátrányba kerültünk, így a nagyobb tervünket, a három pont itthon tartását nem tudtuk megvalósítani. Maximálisan elégedettek vagyunk az egy ponttal, mert nagyon szükségünk volt rá. Arra is szükségünk volt, hogy lelkes játékkal a következő fordulóra is tűzben maradjunk.

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza játékosa: Támadólag próbáltunk játszani az egész mérkőzésen, az első félidőben voltak nagyobb lehetőségeink, ahol meg kellett volna szerezni a vezetést, de nem sikerült, mert rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt. Ugyan ezt próbáltuk csinálni a második félidőben is, de a Lajosmizse hősiesen védekezett, az egész találkozón. Ki tudtunk egyenlíteni, de annyi időnk már nem volt, hogy a vezetést megszerezzük. Összességében a mi gyengébb helyzetkihasználásunk miatt és a hazaiak jó védekező játékával reális a döntetlen eredmény.