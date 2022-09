A még veretlen Dunaújváros kimondott célja a bajnoki cím, ennek megfelelően a szokásoshoz képest több játékos is játszott vissza a kecskemétieknél. Túlkorosként Kersák Roland, Mihajlo Meszhi, Gréczi Márton és Sági Milán lépett pályára, de fiatalként Buna Gábor, Győri Benjámin, Bodor Zoltán és Győri Ábel is ott volt a pályán.

Az első percekben Sági lövése okozott némi veszélyt, de a vendégek szerezték meg a vezetést igen gyorsan. A 10. percben egy szögletre érkezett nagyon jól Csiki, a megcsúszó labdát így egyedül lőhette a hálóba becsúszva pár méterről (0–1). A folytatásban is a mezőnyharc dominált, nagy helyzetek igazán egyik kapu előtt sem adódtak, de a félidő végén kétszer is beköszönt a Dunaújváros. Egy újabb szöglet után ismét Csiki volt eredmény fejjel, majd pár minutummal később tiszta ziccerbe került, amit nem is hibázott el, így a mesterhármas is összejött neki.

Fordulás után Gréczi lőtt hatalmas gólt 25 méterről a bal felsőbe, de ennél közelebb nem tudott kerülni a „kis” KTE a Dunaújvároshoz.

Kecskeméti TE II.– Dunaújváros 1–3 (0–3)

Kecskemét, 150 néző. Vezette: Muhari Gergő (Vrbovszki Pál, Pálinkás Donát Ferenc).

KTE: Kersák – Győri Á., Szalai Sz., Szamosi – Sági, Bodor (Györgye, 73.), Meszhi, Buna – Győri B. (Major Sz., 64.), Major E. (Kovács Á., 85.), Gréczi. Vezetőedző: Szabó Tibor.

Dunaújváros: Hegedűs – Irimiás (Barna, 69.), Hesz, Csiki (Gosztonyi, 69.), Papp, Novák, Jakab (Szepessy, 87.), Galambos, Ferenczy, Kesztyűs, Varga (Székely, 78.). Vezető­edző: Horváth Ferenc.

Gólszerző: Gréczi (47.), ill. Csiki (8., 35., 40.).