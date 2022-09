Nem indult jól a mérkőzés hazai szempontból, hiszen alig négy perc alatt három góllal húzott el a Vasas, a jeget Zavaczki Boglárka gólja törte meg (1-3). A Vasas Oláh és Imrei remek teljesítményének hála folyamatosan növelte a különbséget, alig kilenc perc játék után időt is kellett kérnie dr. Paic Róbertnek (2-8). A Kecskemét próbált is zárkózni, Zavaczki és Jámbor-Herceg góljainak hála sikerült is megfelezni a különbséget (7-10), amit vendég időkérés követett. Megrázta magát a Vasas és a szünetig hátralévő tíz percben nagy tempót diktált, ennek hála visszaállt a hatgólos különbség (12-18).

A második félidőben már nem tudott megújulni a KNKSE, tulajdonképpen csak az volt a kérdés, hogy mekkora lesz a különbség a végén. A vendégek kitűnő százalékban váltották gólra lövéseiket, a 74 százalékos mutató kifejezetten erős, emellett Zsigmond is közel 50 százalékos védési hatékonyságot mutatott be a kapuban. Bár próbálkozott a Kecskemét becsületből, de ezen a napon nem volt esélyük megfogni a hazaiaknak a Vasast, a vendégek végül 22-37-es sikernek örülhettek a nyitányon.

A KNKSE Szombathelyen javíthat a következő fordulóban.