A vezetést Veres góljával az Ózd szerezte meg, de nem kellett sokat várni a bajnokság első kecskeméti góljára sem: Szakály Benedek egalizált nagyon gyorsan. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a felek, kettő góllal először az Ózd tudott elhúzni alig hat perc után (3-5). A Kecskemét magasabb fokozatra kapcsolt védekezésben és támadásban is, Szél lehúzta a rolót a kapuban, és Lukács gólja után már a hazaiak vezettek a 12. perc végén (6-5). Végig döntetlen közeli eredménnyel folytatódott a meccs, hol az egyik, hogy a másik csapat került minimális előnybe rövid időre. 10-10- után megint a KTE tudott ellépni, Horváth Andor rövid idő alatt háromszor is betalált, így 14-13-ra vezetett a szünetben a hazai gárda.

Brutális három percet produkált fordulás után a Kecskemét, hiszen Szeverényi találata után már 18-14 állt az eredményjelzőn, amit azonnal vendég időkérés követett.

Ez jót is tett az Ózdnak, mert Tóth Patrik vezetésével a 37. percben egyenlítettek a vendégek (18-18). A mérkőzés visszatért abba a mederbe, amikor pillanatok alatt változott az állás, de a Kecskemét nem adta ki a kezéből a vezetést, az Ózd maximum egálra tudott zárkózni (20-20). A 40. percben emberelőnybe került a Kecskemét, de Szakály hetese kimaradt, amire az Ózd Szepesi és Gyimesi révén válaszolt (20-22). Hiába jött az időkérés Tóth Norberttől, az Ózd tovább nyitotta az ollót. Szeverényi góljával kezdte meg a zárkózást a KTE, és a nagy elánnal küzdő hazaiak vissza is jöttek, így az utolsó tíz percbe megint úgy mentek bele a felek, hogy bárki nyerhet (25-25). Pillanatok alatt változott az állás. Az 54. perc fordulópontnak bizonyult, Csuzi kétperces kiállításával élt az Ózd, és hárommal lépett el (27-30). Bár a Kecskemét próbált még zárkózni a hátralévő időben, és az utolsó pillanatokban még volt is sansz az egyenlítésre, de újra nem tudta befogni a vendégeket, így vereséggel indult a csapat számára a szezon.

Kecskeméti TE-Piroska Szörp–ÓAM Ózdi KC 30-31 (14-13)

NB I/B. 1. forduló

KTE: Szél (k), Szikora (k), Feth (k), Kalmár, Lukács 3, Szakály 9 (1), Csuzi 4, Papp, Horváth A. 9, Tóth Sz., Horváth B. 1, Szeverényi 4, Mogyorós, Farkas, Deák. Vezetőedző: Tóth Norbert

Ózd: Jónás (k), Moscosco (k), Jancsó 10 (2), Tóth P. 4, Ménfői, Csépányi 1, Veres 6, Péter 1, Bárdos, Kovács, Lestál 1, Gyimesi 6, Szepesi 2, Tóth M. Vezetőedző: Kocsis Csaba

Hétméteresek: 2/1 ill. 2/2

Kiállítások: 16 perc ill. 10 perc