Tudta azt jól a kecskeméti stáb, hogy a debreceni fellépés minden lesz, csak könnyű nem, de tudták azt is, hogy nagyon kellenének Debrecenből is a pontok. Az első játékrészben nagy baj még nem volt a hírös városi sorokban, bár meglehetősen sok sárgát összeszedtek a kecskemétiek, de dos Santosnak az első negyedóra végén szerzett gólja semmiképpen sem tűnt végzetesnek. Még Harmatinak a második játékrész elején szerzett találata sem, különösen a 32. perc után, amikor is Mánya szépített. Az egyenlítés helyett azonban a hazaiak részéről Rácz Zsolt jött, méghozzá háromszor, így a hajrában már esélye sem volt Marko Gavrilovic csapatának a pontszerzésre. A végén még meg is fogyatkozott a csapat, amely a jövő héten a Rubeola FC elleni hazai mérkőzésen vigasztalódhat.

DEAC–ScoreGoal Kecskemét Futsal 5–1 (1–0)

Debrecen, DESOK Csarnok, vezette. Czene-Joó Ádám, Muhari Gergő.

DEAC: Krajcsi – Vass, Nagy B., HARmati, Rácz. Csere: Tóth Benedek –Szatmári, Deiby, Thiagos, Sándor, Harcsa, Tóth Barnabás.Vezetőedző: Elek Gergő.

ScoreGoal Kecskemét: Rigó – Bencsik, Ristic, Öreglaki, Milovac. Csere: Nyerges – Biró, Kajtár, Sánta, Mánya, Hadnagy, Szabó H., Pál. Sportigazgató: Marko Gavrilovic.

Gól: Santos a 15., Harmati a 22., Rácz a 33., 37., 40., illetve Mánya a 32. percben.

Sárga lap: Harmati 17., Thiago 32., Deiby 38., ill. Milovac 7., Bencsik 11., Rigó 32.

Kiállítva: Öreglaki a 40. percben.