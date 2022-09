A közelmúltban nem egyszer sikerült már megtréfálnia a Helvéciának a Ladánybenét, volt rá példa, hogy minden bizonnyal annak köszönhetően sikerült borítaniuk a papírformát, hogy jóval hosszabb volt a kispadjuk, és a második félidőben lelkes fiatalokkal tudtak megújulni. Ezúttal azonban közel egyforma létszám ült a kispadon a mérkőzés megkezdésének a pillanatában, úgyhogy ezt a fegyvert már a kezdés előtt hatástalanította a Bene.

Határozott ladánybenei fölénnyel indult a mérkőzés, alig jött át a félpályán a hazai gárda. A 18. percben Faragó Márk tette mellel nagyon szépen maga elé a labdát, azonnal durrantott is jobbról, 12 méterről, a léc alá tartó labdát Horváth Mihály szépen védte.

A 15. percbe futott végig a pályán az első hazai akció, Szabadi Zalán lőtt jobbról, éles szögből a hosszú sarok irányába, a vendégek szögletre mentettek.

A kornerből beívelt labdára Molnár Gábor robbant be és fejelt nem sokkal a jobb sarok mellé. A 22. percben klasszikus csibészes megoldást láthattak a nézők. Ódor Zoltán beadására Homoki-Szabó Zoltán robbant be, fejelni próbált, de egy hajszállal hosszú volt a labda, így bal kézzel paskolta a jobb sarokba a játékszert. Nem járt túl a játékvezető eszén. Félóra telt el a mérkőzésből, amikor egy jó bal oldali indítást követően Homoki-Szabó Zoltán tört be a 16-oson belülre, elfejelte a kilépő kapus mellett a labdát, a kapus kesztyűje pedig – talán előző életében bokszkesztyű volt – fejen találta Homoki-Szabót, 11-es. A büntetőt Csorba Sándor végezte el, a jobbra mozduló Faragó Ádám helyére lőtte a labdát, 1–0. Négy perc múlva megduplázták a hazaiak az előnyt. Csorba Sándor indult meg középen, remek ütemben tette ki a labdát balra, Homoki-Szabónak, aki balról az eléje kivetődő kapus mellett a hálóba gurított, 2–0. Próbálkozott a Bene, de igazi veszélyt a hazaiak okoztak a félidő zárása pillanatában, Torbán Csaba eresztett meg egy irtózatos bombát jobbról, éles szögből, 15 méterről, a labda a bal kapufán csattant.

Ahogy a második játékrészt Torbán zárta, úgy a másodikat is voltaképpen ő kezdte, 40 méterről, középről egy hatalmas bombát eresztett meg, Faragó azonban részen volt, és nagyot nyújtózkodva a léc fölé tolta a labdát. Az 50. percben Spiegelberger kapott labdát a bal oldalon, megindult, betört a 16-oson belülre, majd 12 méterről laposan a hosszú sarokba lőtt, 2–1.

Öt percre rá hárman vezethették rá a hazai kapusra a labdát, Csikós Dávid próbált a kapuba lőni, de a kilépő Horváth Mihály nagyot mentett.

A 61. percben egy beadást követően nagy kavarodás alakult ki a hazai kapu előtt, itt is egy nem szándékos, de hatalmas kapustaslival végződött a dolog. A játékvezető 11-est ítélt, majd miután kiderült, hogy a jelenetet les előzte meg, szabadrúgást ítélt kifelé. A 64. percben egyenlítettek a ladánybeneiek, csakhogy ezt a helyzetet is lesállás előzte meg, a 68. percben pedig Spiegelberger talált a hálóba, csakhogy ekkor is már korábban emelkedett az asszisztens zászlaja. Ezek a balszerencsés szituációk ha bosszantották is a vendégeket, de nem törték meg az akaratukat, óriási erőfeszítéseket tettek az egyenlítés érdekében. A mérkőzés ezen szakasza a Tücsök és a hangya meséjét idézte fel.

A hazaiak voltak a hangyák, akik hihetetlen szorgalommal igyekeztek menteni a kapujukat a góltól, a tücskök pedig a vendégek voltak, akik jazz-zenekart megszégyenítő mennyiségben igyekeztek mindenféle improvizációt bedobva föltörni a hazai védelmet.

A 80. percben egy hazai kontra végén Homoki-Szabó tört be balról a 16-osra, nagy helyzetben lőtt, a benei kapus lábbal mentett. Egy percre rá Csikós lőtt fordulásból a hazaiak kapujára, Horváth Mihály fogta a lövést. Nem ismertek elveszett labdát egyik csapat tagjai sem, hihetetlen nagy csata folyt a pályán. A 85. percben Spiegelberger ívelt előre, Fodor pedig harminc méterről eresztett meg hatalmas lövést, nem sokkal tévedett. A 87. percben Komáromi Zoltán monumentálisnak minősíthető bedobását követően Török Tamás fejelt centiméterekkel a bal ficak mellé. Az utolsó percben nagy kavarodás alakult ki a pálya közepén, Törökkel szemben szabálytalankodtak, majd még a labdával is eltalálták, ő ezt érthetően nehezményezte. A játékvezető nagy nehezen lecsillapította a háborgó feleket, és három sárgával igyekezett nyugtatni a kedélyeket, lezárni az esetet. A hosszabbításban Homoki-Szabó lőhetett közelről, a bravúrral mentő Faragó Ádámról kipattanó labdát Török Tamás fejelte meg reflexszerűen, a bal felső sarok mellé ment a próbálkozása. Az eredmény már nem változott, értékes három pontot szerzett a Helvéciai SE.