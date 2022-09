A mérkőzés 4. percében hatalmas esély nyílt a Kecskemét előtt, hogy gyors góllal kezdjen, Djuranovics lépett ki ziccerben, de emelése fölé ment. Két perccel később ennél is nagyobb lehetőséget puskázott el a KTE, Banó-Szabót buktatták a tizenhatoson belül, azonban a jogosan megítélt büntetőt a sértett a jobb kapufára lőtte. Negyedórát kellett várni az első paksi próbálkozásra, de Szabó János távoli lövése veszélytelen volt. A 18. percben Banó-Szabó húzott el a bal szélen, remekül centerezett, ám Tóth Barna kísérletét blokkolták a vendég védők. A félidő felénél ismét Djuranovics előtt adódott sansz, de a csatár kissé kiszorított szögből mellé tüzelt. Három minutummal ezután Haraszti szabadrúgása akadt el a sorfalban, majd a hozzá visszapattanót kapásból küldte kapura a paksi középpályás és nem tévedett sokat. A 29. percben újra a KTE támadott, Nagy Krisztián vezethette kapura, azonban életerős lövése középre ment, így Rácz könnyen hárított. A túloldalon viszont bravúrt kellett bemutatnia Varga Bencének, amikor kisebb tűzijáték alakult ki a KTE kapuja előtt, Varga Barnabás lövésébe még Szalai állt bele, majd Szabó Bálint bombáját a hazai kapus nagyot repülve kiütötte.

Ahogyan az elsőt, a második játékrészt is hatalmas elánnal kezdte a KTE, és ennek ezúttal az eredménye is meglett. A szünetben csereként beálló Katona Bálint cselezte magát üresre a tizenhatos bal csücskénél és fantasztikus lövése beakadt a hosszúba, 1–0. A Paks próbált kezdeményezőbben fellépni, de Sajbán és Haraszti távoli kísérlete is gyenge volt. Túl a 70. percen – kihasználva, hogy a Paks kitámadott – Banó-Szabó kétszer is ziccerbe került, előbb az emelése fölé ment, majd a következő alkalommal az egyszerűbbet választotta, elvezette Rácz mellett és az üres kapuba passzolt. A játékvezető előbb lest jelzett, de a VAR ellenőrizte és megadta a gólt, 2–0. A rendes játékidő utolsó tíz percébe léptek a csapatok, amikor szépített a Paks, Sajbán került a védők mögé és higgadtan gurította a jobb alsóba, 2–1. Akár egyenlíthetett is volna a Paks, de Nagy Richárd lövését Varga Bence védte, majd Lenzsér fejelt mellé a szögletből. A 88. percben aztán csak eldöntötte a három pont sorsát a Kecskemét, Szabó Levente ment el a védők mellett a jobb oldalon, jól húzott befelé és bombája utat talált a kapuba, 3–1.