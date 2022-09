Mindkét vezetőedző megforgatta kicsit csapatát a találkozóra, hazai részről ebben kényszerűség is volt, hiszen Csáki Róbert és Máté Zsolt nem volt bevethető, míg a vendégeknél azért érezhetően több olyan játékosnak is lehetőséget adott Szabó István, akik kevesebb sanszot kaptak az utóbbi hetekben a bajnokságban.

Vendég helyzettel indult a meccs, a 3. percben Rjaskó indított Djuranovicsot, aki jobbal a rövid felső fölé bombázott. A folytatásban is maradt a kecskeméti mezőnyfölény, mely a 7. percben újabb lehetőséget hozott, ezúttal Pejovics ugratta ki Grünvaldot, aki a kifutó Halasiba tudta már csak pöckölni közelről a labdát, végül tisztáztak is a védők. A folytatásban is inkább a KTE-nél volt a labda, a 18. percben aztán Djuranovics tüzelt távolról, Halasi azonban kipiszkálta a jobb felsőbe tartó labdát. Egy perccel később Szabó ugorhatott meg, két csel után ballal lőtt is 15 méterről, de alaposan fölé. A 24. percben már a Tiszakécske szerezhetett volna vezetést, szép akciót vezettek a hazaiak a jobb oldalon, majd a visszatett labdát Balajti egy csel után ellőtte volna Varga mellett, de elakadt a kapusban. Újra a KTE jött már ezután, három minutummal később Djuranovics fordult kapura, de pont Halasi kezébe emelt.

A folytatásban inkább a mezőnyharc dominált, a félidőt Balajti lövése zárta le, aki 16 méterről a bal alsó mellé tekert.

A második félidőt álomszerűen kezdte a KTE, hiszen a 49. percben sikerült megszerezni a vezetést. Pejovics lőtt rá ballal 20 méterről egy szabadrúgást, amit a rövidbe is csavart (0-1). Azonnal válaszolhatott volna a Tiszakécske, Gyurján beadása után Zamostny tisztán lőhetett jó 12 méterről, de Varga kapus valahogy kapu mellé pofozta a játékszert. A Tiszakécske ebben a periódusban nagy elánnal igyekezett támadni, helyenként zavart is okoztak a kecskeméti védelemben. A 67. percben azonban megduplázta előnyét a KTE, Grünvald előbb a védőbe, de másodjára a legjobb helyre lőtte be a labdát, a három perccel korábban beálló Tóth pedig a léc alá bólintott (0-2). A hazaiak megint azonnal góllal válaszolhattak volna, de hiába került tiszta ziccerbe Vachtler, végül a felsőléc és a kapufa találkozási pontját lőtte telibe. A hajrában a kegyelemdöfést is bevitte a Kecskemét, Katona Bálint lövése még kijött Halasiról, de a kipattanót Tóth közelről már bevágta, kialakítva a végeredményt (0-3).