KÖZÉP CSOPORT: Balotaszállás–Tabdi 11–1, Izsák–Kecel Senior 4–0, Bócsa–Kecel II. 0–3, Kunfehértó–Kaskantyú 4–0, Kiskőrös II.–Akasztó II. 0–1, Császártöltés–Vadkert FC STE II. 1–2, Tázlár–Szank 3–4.

A Nyugati csoportban a Bátya és a Szentmárton maradt hibátlan két kör után. A Bátya hazai pályán aratott magabiztos győzelmet a Dunavecse fölött, a Szentmárton pedig Tasson söpörte be mind a három pontot. A bátyaiak nyolc góljából négyet szerzett Soós Péter, aki egy klasszikus mesterhármast már a 17. percre megszerzett. Az ő termelését is meg tudta fejelni a szalkszentmártoni Kiss Szabolcs, aki hatszor talált be a Tass kapujába. Nyugaton hibátlan még a Dunapataj is, ám ők csak egy meccset játszottak még, az újonc és megerősödött Apostagot győzték le. A pataji Botykai Levente mesterhármast szerzett.

NYUGATI CSOPORT: Fajsz–Hajós 3–0, Tass–Szentmárton 0–7, Uszód–Miklósi GYFE 3–2, Dunapataj–Apostag 4–0, Szakmár–Harta II. 3–2, Bátya–Dunavecse 8–0.

Megye III., Dél

1. GARA 2 2 0 0 8–1 6

2. FELSŐSZENTIVÁN 2 2 0 0 7–1 6

3. MADARAS 2 2 0 0 5–0 6

4. BÁCSBOKOD 2 2 0 0 7–3 6

5. BÁCSALMÁS II. 2 1 1 0 8–1 4

6. KATYMÁR 2 1 1 0 5–4 4

7. DUNAGYÖNGYE SK 2 1 0 1 7–5 3

8. BÁCSBORSÓD 2 1 0 1 6–5 3

9. KISSZÁLLÁS 2 0 1 1 2–3 1

10. KENDERES SE 2 0 1 1 3–6 1

11. BSE VASKÚT 2 0 0 2 4–10 0

12. BOROTA II. 2 0 0 2 2–8 0

13. TATAHÁZA 2 0 0 2 0–8 0

14. HERCEGSZÁNTÓ 2 0 0 2 0–9 0

Megye III., Észak

1. BALLÓSZÖG 2 2 0 0 10–1 6

2. TISZAUG 2 2 0 0 9–2 6

3. BUGAC 2 2 0 0 6–1 6

4. FÜLÖPSZÁLLÁS 2 2 0 0 6–2 6

5. HELVÉCIA 2 1 1 0 4–1 4

6. KATONATELEP 2 1 1 0 5–3 4

7. KEREKEGYHÁZA II. 2 1 0 1 7–4 3

8. LADÁNYBENE 1 1 0 0 3–1 3

9. SC HÍRÖS-ÉP II. 2 0 1 1 4–6 1

10. FÜLÖPJAKAB 2 0 1 1 3–6 1

11. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 2 0 0 2 1–5 0

12. SZABADSZÁLLÁS 1 0 0 1 0–4 0

13. JAKABSZÁLLÁS 2 0 0 2 2–9 0

14. VASUTAS SK 2 0 0 2 1–8 0

15. PÁLMONOSTORA 2 0 0 2 3–11 0

Megye III. Közép

1. KUNFEHÉRTÓ 2 2 0 0 5–0 6

2. VADKERT II. 2 2 0 0 5–1 6

3. BALOTASZÁLLÁS 2 1 1 0 11–1 4

4. AKASZTÓ II. 2 1 1 0 1–0 4

5. KISKŐRÖS II. 2 1 0 1 5–1 3

6. IZSÁK 1 1 0 0 4–0 3

7. KECEL II. 2 1 0 1 3–1 3

8. BÓCSA 2 1 0 1 4–4 3

9. KASKANTYÚ 2 1 0 1 1–4 3

10. SZANK OBSE 2 1 0 1 4–8 3

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 2 0 0 2 1–3 0

12. TÁZLÁR 2 0 0 2 3–7 0

13. KECEL SENIOR 2 0 0 2 1–8 0

14. TABDI 1 0 0 1 1–11 0

Megye III., Nyugat

1. BÁTYA 2 2 0 0 13–0 6

2. SZENTMÁRTON 2 2 0 0 11–2 6

3. FAJSZ 2 1 1 0 7–4 4

4. DUNAPATAJ 1 1 0 0 4–0 3

5. SZAKMÁR 1 1 0 0 3–2 3

6. HAJÓS 2 1 0 1 5–6 3

7. USZÓD 2 1 0 1 5–6 3

8. APOSTAG 2 1 0 1 3–5 3

9. DUNAVECSE 2 0 1 1 4–12 1

10. MIKLÓSI GYFE 1 0 0 1 2–3 0

11. D.-BENEDEK 1 0 0 1 1–3 0

12. HARTA II. 2 0 0 2 2–8 0

13. TASS 2 0 0 2 3–12 0