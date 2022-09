A négy klub részvételével zajló kupán Nagy József együttese végig magabiztos játékot mutatott be, és ennek jutalmaként végeredményben az első helyen fejezte be a küzdelmeket. A második helyen a szlovák VK Spartak Komárno futott be, míg a dobogó harmadik fokára a házigazda Pénzügyőr SE állhatott fel. A negyedik a MÁV Előre SC-Foxconn lett ezúttal.