A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét rendhagyó felkészülésen van túl, hiszen a férfi Európa-bajnokság miatt a szakmai stábból, illetve a játékoskeretből is többen bekapcsolódtak a nemzeti csapatnál a nyári szakmai munkába. Ezzel együtt a munka gördülékenyen haladt, a felnőtt játékosok mellett a fiatalok is ok játékperchez jutottak.

– Az előre megtervezett menetrend szerint vittük véghez a felkészülésünket – értékelt Forray Gábor, a KTE trénere. – A kilenc edzőmérkőzésből haton a teljes, A-csoportos rotációval álltunk ki, míg a többin az U23-as fiatalok kaptak bizonyítási lehetőséget. Azt kaptam, amit vártam. Klubunk továbbra is azt a filozófiát képviseli, hogy a saját értékeinket építjük, kinevelve a jövő magyar magját a kecskeméti kosárlabdának. Mellettük természetesen szükség van a rutinos játékosokra, belőlük szerencsére bőven van a keretünkben, a gerincét együtt tartottuk a gárdának. Az eddig bevált rendszer mentén dolgozunk továbbra is, természetesen mindig próbálunk új elemeket beépíteni. Kucsera Dániel marad, de kiöregszik, így idén Kiss Dávid, Ivkovic Milán és Tóth Barna fog ennek eleget tenni. Utóbbi két játékosunk a mezőnyben szerepel, tehát az egész rotációnkat át kellett alakítani. Összességében úgy gondolom, hogy szurkolóink hasonlóan harcos és lelkes játékra számíthatnak tőlünk, mint az eddig is tapasztalható volt.

A Kecskemét kerete két új légóssal bővült Marques Townes és Milos Borisov személyében, akiktől természetesen sokat várnak.

– Mindketten rendkívül képzettek mind taktikailag, mind technikailag. Townes tud egyes és kettes poszton is játszani. Jó dobó, és ha kell, akkor kiszolgálja a társakat. Milos Borisov fontos kiegészítő emberünk lesz, aki sokat tud majd segíteni rutinjával a kiélezett helyzetekben. Ő egy kicsit később csatlakozott hozzánk, így számára még kell pár hét, mire a legkiválóbb formába kerül. Townes és Borisov olyan karakterek, akik maximálisan illeszkednek a mi játékfilozófiánkhoz – mondta Forray.

A bajnokság ebben a szezonban átalakul, eltörölték a középszakaszt, ami egy új helyzetet jelent a mezőny minden klubjának. Ez egyben azt jelenti, hogy nincs lehetőség „pótvizsgára”, a 26 alapszakasz mérkőzésen kell elérni a play-off helyeket.

Forray Gábor viszont nem esett ettől pánikba.

– Az az igazság, hogy amióta vezetőedző vagyok, azóta talán egyszer volt a középszakasz segítségünkre, hogy kvalifikáljuk magunkat a rájátszásba. Minden más alkalommal már az alapszakaszban kiharcoltuk ezt. Ahogy eddig, most is minden alapszakasz meccset véresen komolyan fogunk venni. 26 mérkőzés áll rendelkezésünkre, hogy a play-off-ba jussunk – mondta a tréner.

A bajnokság első fordulójában a Nyíregyháza látogat majd Kecskemétre. Ilyenkor még mindig kiszámíthatatlanok kicsit az erőviszonyok, Forray Gábor szerint viszont az már most látszik, hogy erősödött az ellenfél.

– A nyírségiek erősödtek, a légiós kontingensük mindenképpen. A legutóbbi edzőmeccsüket személyesen tekintettem meg, ott már teljes kerettel álltak ki a Honvéd ellen. Feltérképeztük őket egyénileg és csapatszinten is. Más stílusban kosárlabdáznak, mint mi, és rendkívül fizikálisak. A védekezésük a váltásokra alapul, így leginkább az egy-egy elleni játékot kell fókuszba helyeznünk. A légiósaik jól dobnak, mozgékony a magasemberük, nagyon meg kell szerveznünk a védekezésünket ellenük. Az elmúlt egy héten már csak rájuk fókuszáltunk, készen állunk a csatára, és természetesen győzelemmel szeretnénk hazai pályán megörvendeztetni a kecskeméti szurkolókat!

A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.