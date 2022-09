A címvédő Nemesnáduvari NKSZE folytatta jó szereplését a női bajnokságban, és meggyőző játékkal, 37–24-re győzte le a Kiskunmajsát. A tavalyi bajnok ezzel két kör után továbbra is hibátlan, és vezeti is a tabellát. Hétvégén további két mérkőzés került még megrendezésre a hölgyeknél, a Kalocsa magabiztos játékkal nyert Soltvadkerten az STE-BS Plastic vendégeként (21–35), míg a Kiskunhalasi UKSC szoros találkozót bukott el otthon a Kiskőrösi NKSZE-vel szemben (22–23). A Kiskőrös és a Kalocsa a Nemesnádudvarhoz hasonlóan hibátlan, de mindkét csapat csak egy-egy mérkőzést játszott eddig le a hét csapatos bajnokságban.

A férfiaknál tavaly is nagyon kiszámíthatatlan és kiegyenlített volt a bajnokság, és nagyon úgy fest, hogy ebben most sem lesz változás, ugyanis a négy hétvégi találkozó közül, kettőn sem sikerült győztest avatni. A bajnoki címet megcélzó Kiskunhalasi UKSC a Kecskeméti Kézilabda Sport ellen játszott otthon 29–29-es döntetlent, míg a Balogh-Tészta Tiszakécskei VSE a Soltvadkerti KUSE-val nem bírt (26–26). Az egyetlen hazai sikernek az STE-BS Plastic örülhetett az Euroscale Kecskemét ellen (22–17), míg a Kalocsai KC idegenben fektette két vállra a Bácsalmást (30–38). A bajnokság nagyon szorosnak ígérkezik, hiszen a Kalocsa és az STE hibátlan egyedül egy-egy mérkőzés után, akik viszont már két kört is abszolváltak, mindannyian buktak pontokat. Az élen jelenleg a Kiskunhalas és a Kecskeméti Kézilabda Sport áll, de nagyon korai még a tabellát figyelni.

A női bajnokság programja:

10.01., szombat: STE-BS Plastic–Tisza Volán SC 11 óra, Kiskőrösi NKSZSE–Nemesnádudvari NKSZE 17 óra,

10.02., vasárnap: Kiskunhalasi UKSC–Kalocsai KC 18 óra 30 perc.

A férfi bajnokság programja:

10.01., szombat: STE-BS Plastic–Soltvadkerti KUSE 17 óra, Bácsalmási PVSE–Euroscale Kecskemét 18 óra,

10. 02., vasárnap: Kiskunhalasi UKSC–Kalocsai KC 16 óra 30 perc.