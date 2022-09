A Vas megyei csapat nem úgy kezdte az ide bajnokságot, mint ahogyan azt a szurkolók elvárták, mert az eddig lejátszott hat forduló során két alkalommal nyertek, kétszer döntetlent játszottak, két alkalommal pedig vereséggel hagyták el a pályát, és így nyolc pontot gyűjtöttek. Legutóbb az otthonukban fogadták a Soroksárt és mindenképpen szerették volna, ha győzelemmel hagyják el a játékteret, de ez nem sikerült, mert döntetlen eredmény született. Németh Szabolcs csapata nem adta fel, és abban reménykednek, hogy Tiszakécskén fogják pótolni a Szombathelyen elveszett pontokat. Természetesen ehhez Visinka Ede tanítványainak is lesz egy-két szava, jobban mondva harcos játéka.

A Tisza-partiak legutóbb a Győr ellen, nem azt a játékot nyújtották, mint korábban a Nyíregyháza ellen. Visinka Ede vezetőedző szerint nagyon sok hibával játszottak, ötlet nélkül, így nem is nyerhettek. Igaz a második félidőben voltak ígéretes akciójuk, de sajnos nem volt bennük az átütőerő. Éppen ezért a szakmai stábnak kicsit a fejekben is rendet kellett teremteni. Már csak azért is mert vasárnap újabb nagy feladat vár a csapatra.

– A Szombathelyi Haladásnak vannak nagyobb ambíciói, nem is titkolták a szezon előtt, hogy magasabb célokat akarnak megvalósítani

– mondta Visinka Ede. – Egyelőre azért nekik sem megy annyira a szekér, mint ahogyan azt szeretnék. Persze tudjuk, hogy ez a mérkőzésünk sem lesz könnyű, de azért mindenképpen szeretnénk itthon tartani a három pontot. Tisztában vagyunk a szombathelyiek kvalitásaival, ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy győztesként hagyjuk el a pályát. Ez azért is lenne fontos, mert a három pont begyűjtésével, ha úgy alakulnak az eredmények, akár a tíz közé lehetne kerülni. Nem vagyunk elégedetlenek, már csak azért sem, mert tudomásom szerint az elmúlt időszakban, hat forduló után még nem állt ilyen helyen az NB II.-es bajnokságban a Tiszakécske.

Ha most vasárnap nyernénk, akkor pozíciókkal tudnánk előrébb lépni.

Szoros a mezőny, egy győzelemmel lehet előre lépni, egy vereséggel pedig hátrább kerülni. Úgy néz ki, hogy hazai pályán, a szurkolóink segítségével, sokkal erősebbek vagyunk és jobban tudunk játszani, mint idegenben, hangsúlyozta a vezetőedző.

Visinka Ede elmondta még, hogy Antal Botond már együtt edzett a csapattal, de a szerda délelőtti edzésen ütközött Horváth Zoltánnal, a feje sérült meg, össze kellett varrni. Így biztos, hogy a Haladás ellen nem ő fog majd a kapuban állni. Halasi Péter, egyébként jól helyettesíti Antal Botondot. Több remek védése is volt, az elmúlt a mérkőzéseken. Hét közben könnyebb sérüléseket szenvedett Balázs Benjamin és Kiprich Dávid, de ők hamar rendbe jöttek. Geiger Norbert is a csapattal edz már, csak a labdával való játékban nem vesz még részt. Kalmár Ferenc is elkezdte már a futóedzéseket, de neki azért még hosszabb időt vesz igénybe a műtét utáni rehabilitációja. A többiek egészségesek, és a vezetőedző szerint mindent meg fognak tenni a győzelemért, mert saját magukkal szemben is nagyobbak az elvárások. Nem titkolt szándékuk az, hogy nem az alsó, hanem a felsőházhoz tartozzanak. A Szombathelyi Haladás elleni mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Városi Sportcentrumban.