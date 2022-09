A Kecskeméti NKSE-nek nem kedvezett a szerencse, hiszen azt már a rajt előtt tudni lehetett, hogy talán a mezőny két legerősebb csapatával találkoznak az első két körben. A Vasas ellen még érezhetően csak kereste magát a gárda (22–37), de a szombathelyi vendégjáték sokkal jobban sikerült, játékban láthatóan előre tudott lépni a csapat (32–24). Dr. Paic Róbert már akkor elmondta, számukra igazából a harmadik körrel indul el a bajnokság.

A KNKSE ellenfele a Tempo KSE lesz Gyálon, és újoncként egy tavaly osztályozóra kényszerülő rivális otthonában fontos lenne két pontot szereznie. Hosszú éve volt tavaly a Tempo csapatának, hiszen osztályozót kellett játszania a Szigetszentmiklóssal annak érdekében, hogy megőrizze NB I/B-s tagságát. A június 12-én, Dabason lejátszott mérkőzést magabiztosan nyerte a Tempo KSE (30-21), így idén is a másodosztályban gyűjtheti a pontokat. Eddig azonban nem termett sok babér a fővárosiak számára, hiszen előbb a Fradival szemben maradtak alul hazai pályán (23-31), majd idegenben a Vasas otthonában szenvedtek vereséget (34-27). A Tempo azonban jelenleg egy csapatot megelőz a tabellán, éppen hétvégi ellenfelét, a Kecskeméti NKSE gárdáját. Berkes-Kaiser Melittáék még szintén nyeretlenek, az első fordulóban a Vasassal szemben maradtak alul a Messzi István Sportcsarnokban (22-37), majd legutóbb Szombathelyen kaptak ki nyolc egységgel (32-24). Mindkét csapat számára nagyon fontos, hogy megszerezze első pontjait a bajnokságban, és várhatóan mindent meg is tesznek azért, hogy feljebb költözzenek a tabellán. Parázs mérkőzésre számíthatnak azok, akik szombaton ellátogatnak a Gyáli Sportcsarnokba szurkolni.

– Kielemeztük a Tempót; és nem az udvariasság mondatja velem: nagyon jó csapatról van szó – mondta dr. Paic Róbert, a Kecskeméti NKSE vezetőedzője.

– Szombaton nehéz és fontos meccs vár ránk, amelynek végkimenetele a jövőbeli szereplésünket és a csapat hangulatát is meghatározhatja. Azt várom a lányoktól, hogy szívüket-lelküket kitegyék a pályára, és hozzuk el a pontokat! A bemelegítéstől kezdve, tehát 90 percig maximális koncentrációra van szükségünk, és akkor bárkivel, így a Tempóval is felvehetjük a versenyt. A fővárosiak valószínűleg közvetlen riválisaink lesznek a bennmaradásért folytatott harcban, ezt szem előtt tartva készülünk a héten. A lányok is tisztában vannak a mérkőzés súlyával, nagyon szépen, fókuszáltan dolgoznak; győzni megyünk a Gyáli Sportcsarnokba – zárta gondolatait a kecskeméti edző.

A kecskemétiek kapusa, Németh Zsuzsanna megerősítette, tisztában vannak vele, milyen fontos mérkőzés előtt állnak.

– Nagyon fontos mérkőzés lesz ez számunkra, mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Kiélezett és szoros mérkőzésre számítunk, bízunk benne, hogy elhozzuk a két pontot.

A mérkőzést szombaton 18 órakor rendezik a Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központban.