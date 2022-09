Vasárnap igazi ki-ki mérkőzésnek és csemegének ígérkezik Tiszakécskén az egyaránt támadó­focit favorizáló Tiszakécskei LC II. és a Kecel összecsapása. A Bácsalmás ellen kezdené meg a pontgyűjtést a Kalocsa, nem lesz egyszerű feladat, bár Teslic Igor csapata döntetlennel kezdte a bajnokságot a múlt héten, azt a Kiskunfélegyháza ellen érték el Bácsamáson. A két forduló után hibátlan Bajai LC az egy mérkőzést nyerő – persze nem akármilyen mérkőzést, hiszen Akasztón nyerő – Kiskőröst fogadja. Sürgősen szeretne pontokat pótolni a Kecskeméti LC, Nagy Lajos csapatának ehhez Akasztón kellene meglepetést okoznia. A hazaiak viszont szeretnék kiköszörülni a múlt héten esett csorbát. Némi meglepetésre nem szerzett még gólt az idei bajnokságban a Jánoshalma, ezen mielőbb változtatni akarnak, ugyanakkor a vendégcsapat, a Harta sem biodíszletnek utazik János­halmára.

– Két fordulón már túl vagyunk, a mutatott játékkal nagyon meg voltam elégedve, a fiúk beletették a futómennyiséget, a minőségi mozgásokat, a pontok számával azonban nem vagyok elégedett. Az Akasztó elleni találkozón is megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtuk azokat értékesíteni, a kecskeméti mérkőzésen ugyanez volt a forgatókönyv. Mindig mondom: ennek a csapatnak idő kell, hogy összeszokjon, sokan jöttek a nyáron hozzánk. Azt gondolom, hogyha meglesz az első találatunk, utána már jönnek a gólok. A srácok egyébként rendkívül jó mentalitással végzik az edzéseket, minden foglalkozáson előrébb tudunk lépni. A Hartának is van minőségi játékosa, nem is egy, de a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, az lehet a sikerünk titka. A Harta ellen is szeretnénk mi dominálni, játszani a játékunkat. Minden meccsen vannak hiányosságok, amire felhívom a játékosok figyelmét. Ami hiba volt az első meccsen, azt a másodikra tökéletesen javították a fiúk. Eddig az hiányzott, hogy nem volt olyan játékos, aki extrát tudott volna húzni döntő szituációban. Remélem, hogy ezen a hétvégén lesz ilyen, és győzelmet tudunk ünnepelni.

– A nyáron nem volt nagy mozgás nálunk, csak ketten távoztak, illetve hárman érkeztek – mutatta be a keretét Csehi Tamás, a Harta csapatkapitánya. – Sztakó Zsolt Duna­patajra, Follárdt Zoltán pedig Bajára igazolt. Viszont sikerült leigazolnunk a tavalyi gólkirályt, Sibalin Dánielt Kecelről, Danó Dominikot Duna­földvárról és immáron a mi kapunkat védi Ámann Márk. Az elmúlt télen igazoltunk magasabb osztályból két játékost, Erdei Vincét és Szpirulisz Markoszt, akik a tavasz folya­mán kevesebb lehetőséget kaptak sérülés miatt, de a nyáron már teljesen utolérték magukat, így ők is nagy erősítései lehetnek ennek a gárdának. A bajnokságnak úgy vágtunk neki, hogy az első ötben szeretnénk benne lenni. Az elmúlt évben is ezt szerettük volna elérni, akkor sajnos nem jött össze. Bízom abban, hogy idén már sikerülni fog. A Jánoshalma megújult, én nem nagyon ismerem, de kiemelném a csapatkapitányukat, Szabó Szilárdot, aki szerintem a megye egyik legjobb játékosa. Sok fiatal játékosuk van, rengeteget futnak, próbálnak dinamikus játékot játszani. Az én irányításom alatt soha nem nyertünk még Jánoshalmán, bízom abban, hogy sikerülni fog, erre most reális esélyünk is van. Egész héten azért dolgozunk az edzéseken, hogy három ponttal térjünk haza vasárnap.

A Bács-Kiskun megyei csapatok vasárnapi mérkőzései:

Vasárnap, 16.30

MEGYEI I. OSZTÁLY: Jánoshalmi FC–Harta SE, Kalocsai FC–Bácsalmási PVSE, Bajai LC–Kiskőrösi LC, Akasztó FC–Kecskeméti LC, Tiszakécskei LC II.–Kecel FC.

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Nemesnádudvar–Mélykút, Érsekcsanádi KSKE–Főnix SE Foktő, Borotai SE–Kelebia KNSK.

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: Ágasegyháza SE–Nyárlőrinci LSC, Lakiteleki TE–Csólyos­pálos.

MEGYE III., DÉLI CSOPORT:

Madaras–Katymár, Gara–Bácsborsód.

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: Helvéciai SE–Ladánybenei LSC.

MEGYE III., KÖZÉP CSOPORT: Kecel Senior–Balotaszállás.

MEGYE III., NYUGATI CSOP.: Hajós–Bátya, Harta II.–Dunaszentbenedek, Dunapataj–Uszód.

Vasárnap, 17.00

Merkantil Bank Liga NB II.: BFC Siófok–Tiszakécskei LC.