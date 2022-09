A mögöttünk álló hétvégén megrendezett negyedik fordulóban a Dunaszentbenedek tizenkét gólt rúgott a Dunavecsének, ami azt jelenti, hogy a csapat hét napon belül három győzelmet ért el. Ez megye hármas csapat esetében azért is ritkaság, hiszen erre alkalom is ritkán van, most azonban volt egy szerdai kupaforduló, így jöhetett ki ez a szép eredmény.

– A három mérkőzésből előzetesen legalább hat pontot reméltem, a két bajnokiból – tekintett vissza Husvéth Ferenc, a csapat játékosa. – Ami a szerdai kupameccset illeti, titokban reménykedtem abban, hogy hazai pályán képesek lehetünk meglepetést okozni. A keret adott volt, így arra gondoltam, nagy baj nem lehet. És nagy örömünkre sikerült is a továbbjutást kiharcolni. Természetesen nagy lökést adott a csapatnak a kupagyőzelem, remélem, a lendület jó darabig kitart még. Olyannyira megünnepeltük a győzelmet, hogy másnap néhányan kénytelenek voltak szabadságra kiírni magukat – ki sérülés, ki túlzott ünneplés miatt – de egy győzelem áldozatokkal jár.

A nyáron történt némi változás a csapatnál. Volt több távozó is, de Husvéth Ferenc érzése szerint erősödött a keret.

– Fodor Marcell, Krémer Péter, Jakab József, Greksa Gábor újak nálunk, de régóta a csapat barátai, így szinte azonnal be tudtak illeszkedni a közösségbe, az öltözőben és a pályán is. Az újak közé sorolnám Kölesdi Jánost is, mivel ő hosszabb kihagyás után kezdte újra a focit, és a hétvégén mindjárt öt góllal vette ki a részét a Dunavecse elleni győzelemből. Ami a bajnoki céljainkat illeti, a csapat bármire képes. Konkrét elvárás nincs a társaság irányába. Amatőr bajnokságról beszélünk – bár egyre több az olyan csapat, aki nem így viselkedik –, és mi ízig-vérig azok is vagyunk, megpróbálunk minél többet kihozni a bajnokságtól. Szoktam mondani a srácoknak, hogy élvezzük a futballt, ameddig tudjuk. Amatőrök vagyunk, de viselkedjünk úgy mint a profik! Persze jó lenne minél előrébb végezni, de akárhogy is alakuljon, a végén sem én, sem a csapat többi tagja sem lesz szomorú.