Újra két NB I-es tartalékcsapat találkozhat az NB III-ban, ami mindig kiszámíthatatlanná teszi az esélyeket, hiszen sok múlik azon is, melyik klub mennyi visszajátszót ad vissza NB I-es meccse után. A kispesti fiatalok nem szerepelnek rosszul idén sem a bajnokságban, a középmezőny biztos tagjának tekinthetőek. Eddig három győzelem mellett két-két döntetlen és vereség került Szamosi Tamás csapatának neve mellé, ezzel a 9. helyet foglalják el a tabellán, legutóbb Majoson játszottak 1-1-es döntetlent.

A „kis” KTE egyelőre még szokja a harmadosztályt, hiszen két vereség mellett öt alkalommal hagyta el pont nélkül a pályát Szabó Tibor együttese. Az előző körben igen nehéz is volt számukra a sorsolás, hiszen a bajnoki címre pályázó Dunaújvárostól kaptak ki hazai környezetben 3-1-re. A KTE II. ezzel jelenleg a 17. pozíciót foglalja el az NB III. közép csoportjában.

– Normális mederben folyt a felkészülésünk a héten. Két másodikcsapat találkozik, ami kiszámíthatatlan minden szempontból, hiszen a játékoskeretek is nagyban meghatározhatják a végeredményt. Bízom benne, hogy az eddig mutatott játékunkat eredménnyel tudjuk most már párosítani. Az eddigi mérkőzések alapján a meghatározott céloknak összességében meg tudtunk felelni véleményem szerint, akár a visszajátszóknak, akár a fiataloknak ez egy lehetőség arra, hogy építeni tudják magukat. A játék képével, a játékosok hozzáállásával elégedett vagyok. Természetesen a rutintalanságból fakadóan még vannak hibák, amikor ezeket le tudjuk minimalizálni már, akkor jönni fognak az eredmények is – mondta Szabó Tibor, a Kecskeméti TE II. vezetőedzőedzője a mérkőzés kapcsán.

A mérkőzés vasárnap 11 órakor kerül megrendezésre a Honvéd-MFA Utánpótlás Központban.