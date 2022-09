Kézilabda 57 perce

Kevés résztvevővel is szoros megyei derbikre van kilátás a hétvégén rajtoló bajnokság során

Az NB I./B és az NB II. után hétvégén a megyei I. osztály küzdelmei is elindulnak, és ahogy a korábbi szezonok során, úgy most is meglehetősen nehéz megjósolni, hogy kik érhetnek oda végelszámolásnál az első helyre. Egy dolog biztos, Nemesnádudvaron és Lajosmizsén sem szeretnének rosszabb eredményt elérni, így a címvédésre törekszenek.

Nyitray András Nyitray András

A Nemesnádudvar a bajnoki serleggel. Fotós: Beküldött fotó

A megyei bajnokság főleg a férfiaknál hozott hatalmas izgalmakat, hiszen már alapszakaszban hatalmas csatát vívtak azért a csapatok, hogy bejussanak a Final Four-ba. A kiskunhalasi fináléban aztán az alapszakaszt szűken megnyerő Kiskunhalas a harmadik helyen bejutó Mizse KC ellen vérzett el a döntőben. Az ezüstérmesnél már korábban elmondták, hogy ebben az idényben megint az aranyérmet tűzték ki célul, ráadásul az NB II.-be is szeretne feljutni a halasi gárda. Kihívókból sajnos kevesebb lesz, hiszen a tavalyi tíz induló helyett idén nyolcan neveztek csak a megyei élvonal küzdelmeire, ami az erőviszonyokat is átalakíthatja. A nőknél a tavalyi szezonban nem volt Final Four, az alapszakasz végeztével ráadásul a Nemesnádudvari NKSZE viszonylag magabiztosan gyűjtötte be az aranyérmet. A klub részéről már a nyár folyamán elhangzott, hogy szeretnék megvédeni címüket, ugyanis hosszas tanakodás után úgy döntöttek, nem vállalják az NB II.-es indulást a nehéz követelmények miatt. A női bajnokságban már tavaly is elég kevés nevező volt, de jó hír, hogy idén egyel nőtt a létszám, így már hét klub harcolhat. A bajnokság lebonyolítása illeszkedik a létszámhoz, két kör után alsóházi és felsőházi küzdelmek következnek majd a szezon folytatásaként, hogy kialakuljon, ki szerezheti meg az aranyérmet a szezon végén. A férfi bajnokság hétvégi programja: 09.17., szombat: Soltvadkerti KUSE–Kiskunhalasi UKSC, 17 óra 09.18., szombat: Kecskeméti Kézilabda Sport–Bácsalmási PVSE 14 óra, Euroscale Kecskemét–Balogh Tészta TVSE 17 óra. A női bajnokság hétvégi programja: 09.17., szombat: Kiskunmajsai KC–Kiskunhalasi UKSC 14 óra, Tisza Volán–Nemesnádudvar 16 óra.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!