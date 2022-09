Szombaton délelőtt kezdődik a versenysorozat a Testvérvárosok kupájával. Itt az amatőr ökölvívók vesznek részt, nők és férfiak egyaránt. Az egyesület elnöke, Mester Sándor elmondta, nagy hagyománya van ennek a tornának. – Immáron huszonegyedik alkalommal rendezzük meg ezt a tornát. Nagy az érdeklődés, ugyanis eddig kilencven nevező érkezett. Ez azt jelenti, hogy negyvenöt-ötven mérkőzés lesz a két napon. A rendezvény az egész ország bokszolóit megmozgatja, ugyanis Makóról, Pécsről, Budapestről, Szlovákiából is jönnek versenyzők a kupára. Ez az ország egyik legrégebb óta rendezett bokszkupája.

A halasi egyesület is képviselteti magát ebben a kategóriában, ugyanis két versenyző biztos a ringbe fog állni. – Mindenképpen próbáltunk a saját sportolóinknak is versenyzési lehetőséget biztosítani. Azt tudni kell, hogy a halasi egyesület egy utánpótlásnevelő klub már évek óta. Tíz éves kortól fogadjuk a lányokat és fiúkat egyaránt. Jelenleg tizenöt állandóan edzésre járó gyerekünk van, de van, aki csak hobbiként jár. Három-négy olyan játékosunk van, akit bátran merünk a ringbe állítani a versenyeken. Közülük ketten biztosan fognak mérkőzni, Csaplár Péter junior 70 kg-os kategóriában, illetve Komma Boldizsárnak is lesz ellenfele.

Az egyesület elnöke beszélt, a következő évi célokról is.

– Elsősorban szeretnénk stabilizálni a működésünket. Természetesen az lenne a legjobb, ha minél több gyermek a bokszolás felé venné az irányt. Ennek érdekében végig járjuk az iskolákat és próbáljuk toborozni a gyerekeket. A versenyzőink országos bajnokságokon vesznek részt, igyekszünk őket úgy felkészíteni, hogy mindig legyen valaki a dobogón.

A hétvégén kerül megrendezésre a Profi Boksz Gála, mely első alkalommal kerül megszervezésre Kiskunhalason, sőt a megyénkben is.

Mester Sándor elnök elmondta, hogy milyen különbségek vannak egy amatőr és egy profi versenyző között. – Egyrészt a menetek száma több, ugyanis a profiknál már négytől-tizenöt menetig tart egy játszma. Az amatőr versenyzők nem fogadhatnak el pénzt, míg a profik csak azért bokszolnak.