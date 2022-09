A találkozó elején a hazaiak járatták a labdát, a 4. percben azonban a Solt került helyzetbe. Mazán dolgozott meg egy labdáért a bal oldalon, elvitte, jó ütemben középre adott, Szili nagy ziccerben lekezelte, ám a kivetődő kapus menteni tudott. Kilenc perc múlva viszont tehetetlen volt. Akkor a Nitsch buktatáráért megítélt szabadrúgást Nagy Márk végezte el. Jó harminc méterről a kapura bombázott, Farkas védett ugyan, ám a labda kipattant róla, és a szemfüles Szili balról a hosszú sarokba helyezett, 0–1. A 25. percben Gréczi indult meg a jobb oldalon jó ütemű indítást követően, betört a 16-osra, a kilépő Haász mellett elgurította a labdát, Szalánczi azonban a gólvonal elől mentett. Két percre rá újra Gréczi robogott el újra a jobb oldalon, az alapvonalról középre lőtt, Maczelka csak egy ütemmel maradt le a hosszú saroknál a labdáról. A 30. percben szabadrúgásból, a kaputól 28 méterről célozta meg Mazán a jobb felső sarkot, Farkas fogta a lövést. A 36. percben Biró beadását követően Mazán fejelt fölé. A 40. percben Gréczi végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról, az oldalvonal mellől.

Keményen meglőtt labdájára Haász rávetődött, meg is fogta, ám aztán kiperdült a kezéből a játékszer, Kiss Bendek pedig közelről a hálóba kotorta, 1–1.

Fotós: Vincze Miklós

Az első játékrészben hol ez, hol az a fél dominált, a második játékrész elején a hazai gárda volt kezdeményezőbb. Az 54. percben szabadrúgást végezhettek el a bal oldalról. Maczelka állt a labda mögé, és kihasználva, hogy a szél is a háta mögül fúj, illetve a nap is onnan süt – azaz éppen a kapus szemébe –, nagy erővel tekert a léc alá. Haász csak belepaskolni tudott a léc alá tartó labdába, a kipattanót Parázs fejelte öt méterről a hálóba, 2–1. Három percre rá Szász is kapura küldött nagy erővel egy szabadrúgást a jobb oldalról, nagy kavarodás alakult ki, de a solti védők végül mentettek. Két perc múlva Szalánczi végzett el nagy bedobást, a hazai védőről lecsorgó labdát Biró Dániel egyből, laposan a kapu bal oldalába lőtte, 2–2. Kimondottan élvezetes csata bontakozott ki. A hangulat feszült volt, néhány kemény belépő következtében az volt a külső szemlélő benyomása, hogy kakaskodásra igény volna ugyan, csakhogy idő nincs rá, hiszen mind a két fél érezhetően el akarta dönteni a meccset a maga javára. A 67. percben Nitsch lépett ki nagy gólhelyzetben, és bár lövési kísérletét követően Farkasról vészesen föl és a kapu felé pörgött a labda, a kecskeméti portás végül megszerezte azt.

A 82. percben Maczelka pörgetett mesterien a védővonal mögé, Gréczi rá is rajtolt a labdára, Haász jó ütemben lépett ki és bravúrral mentett.

Az utolsó pillanatig nagy erőfeszítéseket tett mind a két fél a gólszerzés érdekében, az eredmény azonban már nem változott, így a mérkőzésen, amelyen bármelyik csapat a győzelmet is megérdemelte volna, igazságos döntetlen született.

Kitl Zoltán, az SC Hírös-Ép játékosa: – A szurkolók számára bizonyára érdekes, izgalmas és parázsmérkőzés volt, én a játék képét tekintve egy kicsit csalódott vagyok, kívülről ugyanis úgy láttam, hogy a Solt egy kicsivel élénkebb volt nálunk. Volt egy nagyon jó felkészülésünk, remekül rajtoltunk, sajnos az egy hét kimaradás megviselte a csapatot, de tudjuk, hogy nem a második mérkőzésen dől el a bajnokság. Ez a döntetlen talán a Soltnak kedvezőbb, és azt kell mondjam, hogy meg is érdemelték. A hazai csapatban ugyanakkor szerintem több van, mint amit ma mutatott.

Vaskó József, a Solti FC edzője: – Gratulálok a csapatomnak a pontszerzéshez. Úgy gondolom, hogy az osztály egyik legjobb csapatával játszottunk, abban a mai mérkőzés alapján is biztos vagyok, hogy nem sok csapat fog innen pontot elvinni. Le a kalappal a srácok előtt, ha valami ma tökéletes volt, az a küzdeni tudásunk. Az, hogy föl tudtunk állni idegenben 2–1-ről, nagy dolog. Örülünk az egy pontnak, egy kis szerencsével a győzelem is benne lehetett volna a mai meccsben.