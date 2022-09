Az első körben a megyei harmad- és másodosztályú csapatok szerepeltek. Mindegyik megyei másodosztályú gárda idegenbe utazott, ugyanakkor volt nem egy párosítás, ahol megyei harmadosztályú csapatok találkoztak egymással. Négy mérkőzés végződött a rendes játékidőben döntetlennel, így tehát négy helyszínen döntöttek büntetőrúgások a továbbjutásról.

Eredmények:

Tass–Solti FC 0–9, Dunavecse–Szabadszállás 2–4, Apostag–Miklósi GYFE 4–1, Fülöpszállás–Szentmárton SE 6–6, büntetőkkel 2–4, Helvécia–SC Hírös-Ép 0–7, Fülöpjakab–Lakitelek 2–7, Bugac–Kunszállás 4–3, Tiszaug–Nyárlőrinc 4–5, Vasutas SK–Pálmonostora 1–3, Bócsa–Kecel Senior 9–0, Tázlár–Kaskantyú 1–6, Dunaszentbenedek–Dusnok 2–1, Fajsz–Foktő 1–8, Uszód–Szakmár 2–2, büntetőkkel 5–4, Bátya–Dunapataj 2–0, Vaskút–Sükösd 1–2, Gara–Érsekcsanád 1–1, büntetőkkel 3–4, Kenderes SE–Dunagyöngye SK 2–8, Bácsbokod–Borota 0–4, Katymár–Mélykút 7–5, Bácsborsód–Madaras 2–2, büntetőkkel 2–3, Felsőszentiván–Tataháza 10–0, Kunfehértó–Kelebia 3–3, büntetőkkel 4–3, Kisszállás–Balotaszállás 1–1, büntetőkkel 5–4, Jászszentlászló–Kiskunmajsa 1–2.

A Bugac 4–3 arányban győzte le a Kunszállást azon a mérkőzésen, amelyik tulajdonképpen szomszédvári derbinek is elmegy.

– Noha munkanapon volt a meccs, lényegében nem volt hiányzónk, érezhető volt a lelkesedés a csapaton – értékelt Bálint Ernő, a bugaciak szakvezetője. – Ez a mérkőzésen is kijött. A továbbjutásunk csak azok számára meglepetés, akik nem látták a találkozót, ugyanis akár nagyobb arányban is győzhettünk volna. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mindenki maximálisan odatette magát, kivette a részét a győzelemből, és nagyon örülünk, hogy sikerült továbbjutnunk a kupában.

A Kunfehértó a Kelebiát búcsúztatta, a rendes játékidőben elért 3–3-at követően büntetőkkel.

– A magasabb osztályban szereplő ellenfelünkkel szemben is támadólag léptünk fel – tekintett vissza a meccsre Rencsár József, a Kunfehértó mestere. – Irányítottuk az egyébként meglehetősen kemény mérkőzést, de az utolsó passzok, lövések pontatlanok voltak. Vendégeinket kontrákra kényszerítettük, el kell ismerni, azok meglehetősen jól sikerültek nekik, hiszen szinte az összes helyzetüket gólra váltották. Megérdemeltük volna a helyzeteink alapján, hogy a rendes játékidőben vívjuk ki a továbbjutást. Ezt végül sikerült kivívnunk a büntetőpárbajban, amelyet a kapusunk döntött el, aki két alkalommal is védett.

A megye hármas Dunaszentbenedek a Dusnokot győzte le 2–1 arányban, a forduló talán legnagyobb meglepetését okozva.

– Rendkívül büszke vagyok a csapatra amit elterveztünk, azt véghez is vittük – értékelt Husvéth Ferenc, a benedekiek mestere. – Igazi csapatmunka volt, egytől egyig mindenki akart, küzdött, jól teljesített. Úgy is küldtem ki a srácokat, hogy legyünk felszabadultak, élvezzük a focit, és nyerni fogunk. Mindehhez kellett egy nagyon jó kapus teljesítmény is ma, olykor Fortuna is velünk volt, de jó csapatnak szerencséje van. Már a 10. perc táján éreztem, hogy nagyon akarnak a srácok, nagyon fegyelmezetten védekeztünk, már akkor ki mertem jelenteni a kispadon, hogy mi ma nyerni fogunk. Nagy siker ez a számunkra, hétköznap ide vagy oda, meg is ünnepeltük derekasan.

A szerdai mérkőzésre nem tudott kiállni a Katonatelep, a Jakabszállás, a Hajós, a Hercegszántó, a Császártöltés és a Szank. Ellenfeleik, a Kerekegyháza, a Ballószög, a Tabdi, a Nemesnádudvar, a Kiskunhalas és a Csólyospálos így játék nélkül jutottak a következő körbe, akárcsak az Izsák, aki eleve szabadnapos volt.