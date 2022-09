A mérkőzés előtti esélylatolgatás során soltvadkerti részről Schmidt Zsolt szakosztályvezető elmondta, hogy biztos hazai győzelmet várnak. Arra a felvetésre, hogy előnyt jelent-e a számukra, hogy a mérkőzést hét közben vívják, tehát a megyei első osztályban szereplő csapat nem egy időben lép pályára a megye hármas társasággal, elmondta, hogy az sem jelentene hátrányt, bőséges ugyanis az idén a felnőtt keret Soltvadkerten. – Ellenünk mindig felszívják magunkat a tázláriak, érthetően, hiszen szomszédvári derbinek számít ez a párosítás, és küzdenek becsülettel. Ezzel együtt nem okozhat nekünk gondot a három pont begyűjtése.

Bálint István, a tázlári elnök előzőleg csakis a hősies helytállásban bízhatott. – Idegen terep nekünk a műfüves pálya, szokatlan a villanyvilágításos meccs is – hiszen a második félidőben már világítás mellett megy majd a meccs –, ezeknél azonban sokkal nagyobb probléma, hogy hétköznap lévén csak meglehetősen foghíjas kerettel tudunk kiállni, három fontos hátvédünk sem tud részt venni a vadkerti mérkőzésen, a házi gólkirályunk pedig kényszerűségből jobbhátvéd poszton lesz kénytelen játszani. Ezzel együtt természetesen mindent elkövetünk a minél tisztesebb eredmény elérése érdekében.

A mérkőzésen a hazaiak szerezték meg a vezetést az első játékrész 25. percében, Pálinkás Zoltán révén. A második játékrészben a vendégek részéről Jusztin Norbert a kapufát is megdöngette, de gólt csak a hazaiak szereztek, Sztankovics István és Varga Bence talált még be, így lett a végeredmény 3–0. Tulajdonképpen mind a két fél elérte a célját, mind a két csapat erőfeszítéseit siker koronázta, hiszen a Soltvadkert magabiztosan begyűjtötte a három pontot, ugyanakkor a tizenhárom játékossal felálló Tázlár is becsülettel helytállt.

Vadkert FC STE II.–Tázlári FC 3–0 (1–0)

Soltvadkert, vezette: Korsós Péter (Apró Ferenc, Tóth István)

Vadkert II: Frittmann (Vágó) – Balogh A. (Sztraka), Rózsa, Gaál, Katzenbach (Bánszki), Sztankovics (Font), Pálinkás (Török), Soproni (Varga B.), Windecker, Tasnádi (Somogyi), Radics.

Tázlár: Berta – Huszár, Lehoczki, Kószó, Csigi, Lucza, Forgó, László (Bálint), Jusztin N., Horváth I., Kiss T. (Jusztin F.)

Gól: Pálinkás 25., Sztankovics 69., Varga B. 74.