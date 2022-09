A KARC a nyitányon az Esztergomi Vitézek otthonában kapott ki 22–10-re, míg a Bulldogok először lépnek majd pályára ebben a szezonban. Legutóbb tavasszal jártak a Széktóiban az olajvárosiak és több, mint félszáz pontot hintettek az igencsak gyengélkedő kék-fehéreknek (21-56). Azóta azonban sok víz lefolyt a Dunán, a KARC Thomas Aponte személyében új edzővel és visszatérő játékosokkal bővülő kerettel várja az összecsapást.

A Kecskemét bátran építhet az esztergomi játékára, mert ott csak egyszer tudták feltörni a vendégek védekezését, ami akkor is szép teljesítmény, ha ez fordítva is igaz volt. Kulcsfontosságú lehet tehát, mennyire tud a támadójátékban újat mutatni a hazai együttes második idei mérkőzésén. A Bulldogok a tavalyi szezont csalódottan fejezték be, miután nem értek oda a bajnoki döntőbe, „csak” egy bronzéremmel vigasztalódtak. Jellemző a kecskemétiek ellenfelére, hogy keretük stabil, így idén is komoly tenyezői lehetnek bajnokságnak.

A mérkőzést szombaton 14 órakor rendezik meg a Kecskeméti Atlétikai Centrum pályáján.